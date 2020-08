Exposição 'Da Vinci' ganha formato digital

18/08/2020 | 07:00



Para quem não teve tempo para conferir a exposição sobre Leonardo da Vinci no MIS Experience, uma nova chance chegou com o lançamento, nesta terça, 18, da versão digital da mostra. O público fará uma imersão 360 graus com realidade aumentada, que estará disponível no site oficial.

Suspensa desde de março por causa da pandemia de coronavírus, a exposição Leonardo da Vinci - 500 Anos de Um Gênio, agora em formato digital, levará o público a uma viagem pelas áreas temáticas relacionadas às criações do artista e inventor, incluindo a sala de projeção, com imagens em 360 graus. Com um recorte especial sobre sua icônica pintura Mona Lisa.

Criada em parceria com o Museo Leonardo da Vinci, em Roma, a mostra reúne cerca de cem peças, réplicas das invenções e das obras do mestre renascentista italiano. Como outras instituições, o MIS Exerience teve de se adaptar a este momento de isolamento social, fechando as portas, mas a tecnologia vai possibilitar a retomada, agora online, da mostra sobre o mestre renascentista. Como complemento, estão programadas duas lives diárias com acesso exclusivo.

O ingresso tem valor de R$ 20, mas o acesso será diferenciado para escolas, sendo gratuito para as públicas do Estado de São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.