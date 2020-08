Katy Perry mostra detalhes do quarto da filha durante live: - Só uma espiadinha

17/08/2020 | 10:10



Katy Perry derreteu o coração de seus fãs ao mostrar o quarto de sua primeira filha com Orlando Bloom. O casal, que precisou adiar o casamento devido à pandemia do novo coronavírus, vem encantando nas redes sociais ao dividir detalhes da maternidade e, dessa vez, não foi diferente.

- Olá a todos, vou mostrar a vocês meu quarto do bebê. Só uma espiadinha, disse Katy no último domingo, dia 17, durante sua live Smile Sundays.

No vídeo, Katy conta que, até então, não havia mostrado para ninguém os detalhes do quarto, dizendo ainda que fica muito empolgada ao explicar a escolha da decoração, que conta com detalhes em cinza e rosa. A cantora mostrou que colocou um pequeno berço branco no quarto e que comprou muitas roupas, incluindo uma inspirada em seu primeiro single de sucesso, I Kissed A Girl.

De quebra, Katy mostrou ainda um macacão com estampa de cereja e um conjunto personalizado com o rosto do ator Orlando Bloom em Carnival Row, um dos filmes em que ele protagonizou.

- Espere, mais um par - alguém me deu isso quando eu estava na Austrália, e é melhor você acreditar, disse ela, segurando um macacão rosa da Adidas.

Katy Perry fazendo um tour pelo quarto da filha, ai meu Deus, escreveu uma internauta no Twitter.

Essas roupas e o berço são literalmente tudo... Babycat vai ser mimada, mas ela vai ser uma mini Katheryn, disse outra.

Alguém mais parou de respirar quando ela estava indo para o quarto da filha?, brincou uma terceira.