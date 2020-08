Grupo de k-pop surpreende fãs ao lançar álbum com faixa em inglês

17/08/2020 | 09:10



O grupo feminino de k-pop Dreamcatcher se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 17. Isso porque, as meninas surpreenderam ao lançar seu mais novo álbum Dystopia: Lose Myself, que conta com seis músicas - umas delas, inclusive, em inglês.

O grupo é composto por sete integrantes: JiU, SuA, Siyeon, Yoohyeon, Dami, Gahyeon e Handong. A última, no entanto, não participou do projeto porque é natural da China e, devido às restrições em decorrência da pandemia do novo coronavírus, não pôde deixar o país. Ainda assim, as seis meninas conseguiram entregar um baita álbum icônico, com direito a videoclipe da música BOCA.

Além de BOCA, Dreamcatcher também lançou Intro, Break the Wall, Dear, BOCA Instrumental e Can get you ou tof my mind, que é completamente em inglês. A faixa surpreendeu os fãs internacionais do grupo, que não esperavam a novidade.

Can't get you of my mind é toda em inglês. E mais uma vez, Dreamcatcher faz tudo pelos fãs internacionais, escreveu um fã-clube no Twitter.

Já as meninas do grupo ITZY, também agradaram seus fãs na manhã desta segunda-feira, dia 17, ao lançar o single Not Shy! No Twitter, o grupo deu o que falar por conta das coreografias e looks presentes no videoclipe.

Cara, o que dizer desse comeback maravilho? As meninas trouxeram um estilo diferente e eu amei! O ITZY está superando tudo e eu tenho orgulho das meninas. Elas estão maravilhosas no clipe!, disse uma internauta.