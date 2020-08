16/08/2020 | 14:18



Gusttavo Lima fará a live Embaixador da Amazônia no YouTube neste domingo, 16, a partir das 18h30.

O show ao vivo contará com a participação do cantor Jonas Esticado, e será realizado em um "palco flutuante no Rio Negro' no Estado do Amazonas.

Ao longo deste fim de semana, diversas lives foram transmitidas. Entre elas, a de Maiara e Maraísa, no último sábado.

Como assistir à live de Gusttavo Lima

A apresentação do cantor sertanejo será transmitida no link abaixo, com previsão de início para as 18h30 deste domingo.