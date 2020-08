16/08/2020 | 14:15



A cantora Cardi B chamou a atenção de fãs brasileiros ao postar um vídeo cantando uma música de Zezé Di Camargo e Luciano.

O story foi publicado em seu Instagram no início da madrugada deste domingo, 16, e traz a norte-americana empolgada com uma versão de É o Amor em espanhol.

"Cardi B no Rock In Rio chamando Zezé Di Camargo e Luciano para cantar com ela no Palco Mundo, eu acredito", brincou um seguidor no Twitter. "O próximo passo é um feat entre Cardi B e Zezé Di Camargo e Luciano", escreveu outro.

Assista ao vídeo abaixo: