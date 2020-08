Fonte diz que Kim Kardashian e Kanye West estão se dando bem após três semanas de tweet do rapper sobre divórcio

16/08/2020 | 14:10



Como você pode acompanhar aqui no ESTRELANDO, tudo indica que Kim Kardashian e Kanye West estariam passando por uma crise no casamento. No entanto, uma fonte próxima ao casal revelou ao site Hollywood Life que os dois estariam finalmente se dando bem após o rapper publicar no Twitter que estaria se divorciando da socialite:

- Kim e Kanye estão se dando muito bem agora. É tudo pelas crianças, então, eles não vão entrar no assunto do seu relacionamento. A maioria das conversas é sobre as crianças. Nada mudou entre eles.

A fonte afirmou também que isso não é uma forma de tentar salvar o casamento, e que o casal está agindo para cuidar bem de seus filhos North, Saint, Chicago e Psalm:

- Kim e Kanye estão realmente nessas férias pelas crianças. Ela está dizendo às pessoas que as viagens em família que estão fazendo agora e que esse tempo juntos é apenas para passarem um tempo como uma família. Isso não é uma tentativa de salvar o seu casamento ou melhorar as coisas. É só sobre as crianças e sobre todos passarem tempo juntos como uma família. Isso sempre foi algo importante para a Kim e ela não deixaria nenhum problema com Kanye impedi-la de fazer isso.

E continuou sobre os passeios familiares:

- A Kim sabe até como armar uma barraca e ajudar com uma fogueira. Muitas pessoas não sabem disso sobre ela, mas ela gosta de curtir o ar livre e gosta da natureza. Kim gosta de levar as crianças em lugares diferentes, gosta que eles conheçam o mundo e tenham novas experiências. Ela tem mantido seu paradeiro em segredo entre seus amigos, então, muitas pessoas não estão sabendo dos planos de sua família agora.