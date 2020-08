Xuxa Meneghel diz o que tem vontade de fazer após se aposentar e revela se tem medo da morte

16/08/2020 | 12:11



Aos 57 anos de idade, Xuxa Meneghel é a capa da revista Canal, do jornal Extra, deste domingo, dia 16! Na entrevista, a eterna Rainha dos Baixinhos admitiu que sempre foi mais direta - e que isso até piorou um pouco com o seu amadurecimento:

- Inclusive, no Xou da Xuxa (programa na Rede Globo que estreou em 1986), tinha uma vinheta dizendo: Precisava ser tão sincera?. Claro que com a idade os defeitos tendem a piorar, ou seja, aos 60 anos, acho que vou ter a metade dos meus amigos (risos). Estou brincando, meus amigos sabem que sou assim e ponto.

A artista aproveitou para dar sua opinião sobre envelhecer:

- Acho uma m... As pessoas querem ver o que existiu no passado, porém meu presente e meu futuro são esses: ficar cada vez mais sem colágeno, sem o mesmo corpo e rosto. Não quero pirar e fazer coisas das quais vou me arrepender depois. Até penso em algum dia fazer plástica, mas para mim, não para o povo. Muitos ídolos morreram cedo e se eternizaram lindos. Eu não bebo, não fumo, não me drogo... De overdose eu não vou morrer. Se não acontecer nada anormal, levando uma vida saudável e vegana, vou viver muito. Vou na hora que Deus quiser e espero que respeitem a vontade dele e a minha de não me matar para viver linda ou jovem na memória do público.

Sincera, a apresentadora contou que tem dificuldade em aprender a não confiar tanto nas pessoas:

- Na verdade, não sou de olhar para trás. Sempre esqueço esse histórico de conquistas e sucessos. Se pensar nisso o tempo todo, meu ego pode me engolir. Quando olho para o passado, vejo coisas incríveis e algumas truncadas: pessoas que me enganaram, usaram, roubaram e, às vezes, mexer nisso dói. Foram muitas. Me cobro por ter acreditado muito nos outros. E parece que não aprendo. Vivo deixando, criando monstrinhos que querem falar por mim, viver minha vida ou mesmo achar que são as pessoas mais importantes no meu trabalho.

Ela também fez uma reflexão sobre a história de seu livro infantil, que terá uma temática LGBTQI+:

- Vou falar de uma criança que quer tanto ser amada que Deus lhe dá duas mães. Acredito que a única linguagem que Deus entende é a do amor e, se as pessoas me criticarem por isso, é porque o Deus delas não é amor. O meu não é preconceituoso, não tem cor, tamanho, sexo ou conta bancária. O mais lindo mandamento diz: Amai o próximo como a ti mesmo. Não é amai o próximo de outro sexo.

Xuxa ainda confessou o que pretende fazer quando se aposentar:

- Não sei se as pessoas vão querer me ver muito velha na frente das câmeras, mas, se eu vou conseguir ficar no meu cantinho, é outra coisa, porque nunca parei de trabalhar desde os meus 16 anos. Tenho muito o que fazer ainda. Depois, vou amar ficar num sítio com meu velho (Junno Andrade) e meus bichos, perto da natureza, namorando e esperando meus netos para brincar.

Inclusive, talvez esse descanso possa vir acompanhado de mais filhos:

- O Junno tem a Luluka (Luana), que está com 16 anos. Então tem muita coisa com o que se preocupar ainda, já que ele é um pai muito presente e apaixonado. Na verdade, eu estou vivendo o momento de querer netos... Acho que não vamos buscar uma criança, mas se ela aparecer e nos apaixonarmos por ela, vocês vão saber.

A artista também contou se teme a morte:

- Não. Só espero estar mais preparada e com mais informações para passar a minha filha para que ela não sofra, respondeu.

Sobre Sasha Meneghel, inclusive, Xuxa é só elogios:

- Pegamos sol, jogamos buraco, vemos filmes, fazemos massagem juntas. Eu amo cuidar dela, dormir cheirando o seu cangote. Sasha é leonina, é o sol, é muito inteligente. Eu sou ariana e, quando bato de frente, é para mostrar algo como o mundo não é bem assim. Só que ela é meu orgulho, aprende rápido com a vida. E, quando não aprender, estarei aqui para dar colo e tentar ajudar no que puder. Não é assim que mãe faz? [...] Se eu conseguir ser 10% do que a Aldinha foi para mim, serei uma ótima mãe para minha filha. O que eu tenho passado para Sasha? Nossa... Já são mais de 20 anos que eu estou tentando passar boas coisas: ela não fuma, não bebe, é vegana, ama Deus, está formada, é uma pessoa carinhosa com todos e tenho certeza de que continuará me dando muito orgulho.