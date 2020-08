Nova mansão de Meghan Markle e príncipe Harry aumentará gastos do casal em 23 milhões de reais por ano

16/08/2020 | 12:10



Como você viu, Meghan Markle e príncipe Harry se mudaram para a região de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, e compraram uma nova mansão de mais de 78 milhões de reais. Entretanto, o novo lar dos pombinhos aumentará os gastos da família em 4,4 milhões de dólares por ano, cerca de 23 milhões de reais! Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, só a hipoteca da residência, por exemplo, custa 480 mil dólares por ano, aproximadamente dois milhões e 600 mil reais. Caro, hein?

O veículo também fez uma análise sobre os outros gastos do Duque e da Duquesa de Sussex. A empresa de tecnologia financeira SmartAsset, por exemplo, estimou que uma casa de 78 milhões de reais na região onde Meghan e Harry moram seria responsável por cerca de 68 mil dólares por ano em imposto de propriedade, equivalente a 368 mil reais. O imposto é baseado no preço de compra da casa, mas também é afetado por outras variáveis, como a taxa de inflação - por isso o valor tão alto.

Ainda de acordo com o Daily Mail, o casal gasta cerca de 300 mil dólares por ano, cerca de um milhão e 600 mil reais, com funcionários em geral como cozinheiros, jardineiros e governantas. Além disso, Harry e Meghan desembolsam 3,3 milhões de dólares, aproximadamente 17 milhões de reais, somente com segurança - funcionários e equipamentos.

Por fim, os pombinhos destinam 24 mil dólares por ano, equivalente a 130 mil reais, com utilitários. As contas básicas (água e energia, por exemplo) de uma mansão do porte da do casal variam entre dois e três mil dólares, máximo de 16 mil reais. E aí, o que você achou de todos esses valores?

Harry não quis ajuda financeira do pai

Segundo informações da Us Magazine, príncipe Harry e Meghan Markle decidiram que não querem ter interferência nenhuma da família real britânica. Por isso, o duque teria recusado uma ajuda financeira do pai, príncipe Charles, na hora de comprar a nova mansão do casal em Montecito.

- Harry poderia ter pedido ao [príncipe] Charles para contribuir com o custo da casa, mas ele optou por não fazê-lo. Envolver o pai financeiramente resultaria no controle da realeza sobre ele. Isso significaria dar passos para trás, relatou uma fonte.

Harry e Meghan compraram a residência de Santa Bárbara com o dinheiro do próprio bolso, e ainda fizeram uma enorme hipoteca. O príncipe estaria amando essa independência e vê em tudo isso uma oportunidade de crescer e amadurecer.

- Comprar uma casa juntos é um grande marco para Harry e Meghan, especialmente porque é a primeira propriedade que eles possem. Eles querem envelhecer juntos relembrando dessa incrível jornada.

Além disso, os 78 milhões de reais gastos na casa não deixou o casal receoso.

- Harry e Meghan vêem isso como uma pechincha absoluta; foi uma oportunidade que eles não poderiam perder. Ao contrário de comprar um carro, é um investimento. Meghan está confiante de que eles terão um lucro considerável se decidirem vender. E no lado positivo, pelo menos seus custos de segurança foram reduzidos. Sua nova casa é fechada e segura. Eles ainda têm guarda-costas, mas não precisam mais de tantos, concluiu o informante.

Amizades

Príncipe Harry participou de uma chamada de vídeo com

vários ex-competidores do Invictus Games e, segundo informações da People, reforçou a importância de manter laços de amizade neste período de pandemia.

- Com o isolamento e tudo o mais que está acontecendo... certamente esta foi uma oportunidade incrível para vocês se reunirem. É tão importante saber que se você tiver um dia ruim, se teve uma semana ruim ou passou por mais traumas ou outra perda, ou mais estresse que você possa contar, você pelo menos tem um punhado de pessoas com quem possa entrar em contato - seja um grupo do WhatsApp ou em um grupo de suporte online, afirmou o duque.

No bate-papo, ele também incentivou que as pessoas buscassem saber de amigos mais distantes.

- Todos nós queremos saber que teremos algum tipo de conforto caso precisemos. Se você não tem notícias de alguém há algum tempo, a primeira coisa que você precisa fazer é checar se esse alguém está bem. [...] É estressante. A forma como todo mundo está sendo forçado a viver agora é muito, muito diferente.