Reforçados, Tigre e Azulão conhecem reta final da Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/08/2020 | 02:39



A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem a tabela dos três jogos restantes da primeira fase da Série A-2 estadual, que reiniciará justamente com um dérbi do Grande ABC entre São Caetano e São Bernardo, quinta-feira, às 17h, no Estádio Anacleto Campanella. Líder, o Tigre tentará consolidar sua vaga na segunda fase, enquanto o Azulão, que estava em ascensão antes da paralisação do campeonato – motivada pela pandemia do novo coronavírus –, vai em busca de fazer a lição de casa e subir mais alguns degraus no G-8. Também foram definidas as datas das finais: 4 e 11 de outubro.

Os vizinhos São Caetano e São Bernardo FC seguem em treinamento intensivo visando o retorno. Além disso, as diretorias seguem trabalhando e cada clube anunciou mais um reforço: o atacante Joel Vinicius fechou com o Azulão, enquanto o volante Diego Lopes assinou com o Tigre.

“Muito honrado em poder vestir essa camisa tradicional do futebol brasileiro. Fico feliz em me apresentar e poder voltar a treinar aqui no São Caetano. As expectativas são as melhores, pois quero conquistar os acessos tanto no Paulista quanto no Brasileiro (da Série D). O meu pensamento é vencer aqui”, declarou Joel, 25 anos, que estava no Song Lam Nghe Na, do Vietnã.

Já Diego Lopes, 21, regressa ao futebol paulista – onde fez base – após atuar em Minas Gerais e no Paraná. “É uma satisfação muito grande poder jogar aqui em São Paulo, que é a capital do futebol brasileiro. Todo jogador quer estar aqui, onde o nível técnico é muito alto. A expectativa é muito grande. É uma grande oportunidade para mim. O elenco tem muita qualidade e a estrutura também está muito boa. Venho focado em fazer um bom trabalho e ajudar a equipe a seguir em busca do principal objetivo, que é o acesso”, disse o reforço aurinegro.<TL>DB