Mesmo em má fase, Nenê seguirá como titular do Fluminense contra o Inter

13/08/2020 | 12:12



Destaque do Fluminense até a parada das competições, Nenê não vem rendendo bem desde que os torneios voltaram a ser disputados. O técnico Odair Hellmann, porém, decidiu dar moral ao jogador de 39 anos e avisou que seguirá o escalando como titular nos compromissos da equipe.

Diante do Palmeiras, no empate por 1 a 1, na quarta-feira, Nenê foi pouco efetivo. Ele errou muitos passes e pouco criou ao atuar aberto pela ponta direita. E exibiu insatisfação ao ser substituído pelo treinador, mas nada que o faça perder o apoio de Hellmann.

Até a parada do futebol, Nenê somava nove gols em 11 jogos pelo Fluminense. Na volta, atuou nove vezes e não marcou nenhuma vez. Ainda assim, está garantido no duelo de domingo contra o Internacional, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. "O Nenê continua e continuará iniciando. Pelo menos iniciará a próxima partida, já te aviso de antemão", afirmou Hellmann.

No duelo com o Palmeiras, outro veterano escalado pelo treinador foi Fred, que deixou o campo durante o primeiro tempo por causa de dores na coxa direita. Foi o quinto jogo dele nessa volta ao clube, sem gols marcados e sendo substituído por todos. Na avaliação do treinador, o centroavante precisa adquirir ritmo de jogo.

"Avaliação do Fred é que ele está retornando de uma operação. Estamos fazendo uma volta gradativa. Entrou no segundo tempo de um jogo, agora iniciou outro. É um grande jogador e vai nos ajudar muito. Valorizo o grupo. É um excepcional jogador que quando iniciar partidas vai nos ajudar, mas também quando não iniciar, ajudará também porque é um líder. Tenho certeza que irá nos ajudar em campo", comentou.