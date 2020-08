Alok relata sonho que teve com a filha após o nascimento de Ravi: - Ela falava 'Só não esquece de mim'

12/08/2020 | 17:10



Como você viu, Alok e Romana Novais realizaram um chá-revelação na manhã desta quarta-feira, dia 12, e descobriram o sexo do segundo filho que esperam juntos. Para a alegria do casal, a nova integrante da família é uma menina - mas a notícia não foi uma grande surpresa para o DJ. Nos Stories do Instagram, o músico contou que já sabia que era uma menina e que ele teve fortes intuições nas três gestações de Romana.

- Confirmando o que eu já estava sentindo: agora eu vou ser pai de menina! Eu e Romana estamos muito felizes. É muito louco essa intuição que vem de dentro, é difícil de explicar. Na primeira vez que estivemos grávidos, eu tinha certeza que era menina. Acabou perdendo, mas era menina. Depois, na nossa segunda gravidez, bebê arco-íris, veio aquela certeza que era menino, e o Ravi veio. E agora eu estava com um sentimento muito forte de que seria menina. Estou muito feliz, muito emocionado. Não sei explicar, estou em êxtase.

Alok ainda contou que ele pretende fechar a fábrica temporariamente.

- Eu sempre quis ser pai de menina e de menino, então estou muito feliz agora com o casalzinho. Mas eu vou dar uma segurada, galera! Com o Ravizinho e a nossa princesinha.

O artista também fez o relato de um sonho emocionante que teve com a filha.

- Quando o Ravi nasceu, uma semana depois, eu tive um sonho com a nossa filha. Ela estava muito feliz, vibrando, e falava para mim Só não esquece de mim. E no dia da live ela apareceu.

Que lindo, né?