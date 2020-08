Pai de Saulo Poncio desmente compra de helicóptero após acusação de sonegação de impostos milionária

11/08/2020 | 17:10



Márcio Poncio, patriarca da família Poncio, usou o seu Instagram nesta terça-feira, dia 11, para desmentir as recentes informações sobre ter comprado um helicóptero de luxo por 61 milhões de reais. Nos Stories, o pastor publicou um print da matéria do jornal Extra, e explicou a história por trás da foto do meio de transporte, que foi postada por seu filho Saulo e gerou toda a polêmica.

Ao chegar de uma viagem, meu milho Saulo viu esse helicóptero ao lado e postou uma foto. Bastou isso para os meios de comunicação do nosso Brasil publicarem um monte de notícias falsas.

Além de falar sobre o helicóptero, a matéria do jornal Extra também revelava que Márcio possui uma dívida de mais de 429 milhões de reais em impostos para a União. O Juiz federal Eduardo Horta moveu um edital de execução fiscal na 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, e citou o pastor, seu sócio, Marcello Araújo dos Santos, e a empresa New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda. Márcio e Marcello teriam chegado a pedir uma revisão do valor, mas o recurso foi negado no dia 3 de agosto.

Essa, inclusive, não seria a primeira vez que Márcio Poncio enfrenta problemas com Receita Federal. Ainda de acordo com a publicação, em 2011 sua empresa chegou a ser fechada por sonegação de um bilhão de reais em impostos, mas continuou funcionando normalmente por meio de liminares na justiça. Parte da dívida foi quitada após leilões de maquinário, e apesar de Márcio não estar mais no quadro de sócios da New Ficet, a dívida continua em aberto.

Apesar de esclarecer a notícia a respeito do helicóptero, Márcio Poncio não se pronunciou a respeito das dívidas milionárias.