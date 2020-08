Sandy e Lucas Lima não mostram o rosto de Theo nem no Dia dos Pais

09/08/2020 | 19:10



Nem o Dia dos Pais foi suficiente para que Sandy e Lucas Lima mostrassem o rosto de Theo nas redes sociais. Os artistas postaram suas homenagens e falaram sobre a paternidade. Lucas escreveu:

Está cheio de textão lindo e filosofias e reflexões incríveis hoje no Instagram, sobre o que é ser pai, o que significa, como todo mundo é incrível, heroico, mágico... E isso tudo é verdade mesmo. Mas, na real, é ainda mais mágico do que todo mundo fala e nada mágico ao mesmo tempo. É perrengue que se confunde com alegria, dor que se confunde com paz, é tudo e nada ao mesmo tempo. [...] E eu comecei essa legenda tentando ser cínico e falhei miseravelmente... É muito tri ser pai.

Já Sandy comentou a vivência do companheiro como pai, mas também aproveitou para se declarar para Xororó e Junior Lima:

Os homens da minha vida. Obrigada, pai, por ser o melhor exemplo de ser humano que um(a) filho(a) quer e precisa ter. Morro de orgulho de ser sua filha, morro de orgulho e admiração por tudo que você é. Meu amor, você, como o melhor pai que o nosso gurizinho poderia ter, me ensina também a ser uma mãe melhor. Obrigada por ser todo dia esse pai gigante; de carne e osso, porém, herói. Ju, não sei como ainda me surpreendo com o pai incrível que você prova todos os dias ser, porque você foi sempre puro amor. Eu sabia que seria o melhor pai para o meu sobrinho amado. Amo vocês com tudo que eu sou. Feliz dia!

Bruno Gagliasso foi mais sucinto, mas ainda muito carinhoso ao comentar sobre sua vivência como pai de três pequenos.

Não existe algo mais forte e potente para um homem do que ser pai. Nada pode ser maior do que educar, escreveu ele em uma publicação no Instagram, acompanhada de fotos duas com Titi e Bless.

Tatá Werneck é bastante apegada a seu pai, mas sua homenagem mais emocionante neste Dia dos Pais foi voltada a Rafael Vitti, que deu vida à Clara Maria.

Devem existir mil maneiras maravilhosas de se relacionar com você. Mas, sem dúvida, ser sua filha deve ser a melhor. Tenho certeza de que a deusa agradecerá todos os dias pelo pai que tem. Ser sua filha é uma benção. Espero que você esteja entendendo o recado. Eu sou sua filha, Rafa. A pergunta não é onde, mas quando, declara ela na postagem, brincando com uma referência à série da Netflix Dark.

Viva todos as formas de ser pai! Paulo Gustavo mostrou com seu posicionamento o que significa de verdade ser um pai ao escrever no Instagram:

Hoje é o dia de celebrarmos aquela figura que nos oferece cuidado, apoio, força, suporte, afeto, carinho, e amor! Muito amor! Seja ela pai, padrasto, avô, tio, amigo e as mães que criam seus filhos sozinhas (afinal, é enorme o número de homens que não se responsabilizam pelos filhos que põem no mundo). O dia de hoje ficou conhecido como Dia dos Pais, mas isso é uma construção social e, mais ainda, comercial. Eu proponho, então, que aproveitemos hoje para comemorarmos o dia de quem ocupa esse lugar nas nossas vidas! Que é um lugar preenchido de amor e afeto! Hoje, para mim, é o dia do amor! E meus amores são Romeu, Gael e Thales.

Xuxa Meneghel seguiu na linha de Tatá Werneck e se declarou na ocasião para o companheiro, Junno Andrade. No Instagram, a apresentadora postou uma foto do compositor com sua filha e disse:

Ju, ser pai, para mim, antes de te conhecer era ser o marido da mãe, o progenitor, o homem da casa... Depois que te conheci, descobri que é aquele que chora nos desenhos animados, que faz tudo para arrancar um sorriso da cria, que trabalha para realizar os sonhos da sua prole. Pai é motopai, é uber especial, é professor, é ouvido, é ombro, é um abraço e um sorriso no momento mais difícil... Ser pai é ter orgulho dos primeiros rabiscos sonhando com o diploma tão sonhado. [...] Obrigada por cuidar da Sassa, por amar tanto a Luluka e o Vic, por me ensinar que existem machos que só sabem fazer filhos e que têm filhos que vêm ao mundo para serem pais, você é um desses. Raros e lindo, te amo.

Junno, por sua vez, comentou dizendo simplesmente Te amo!