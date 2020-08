08/08/2020 | 15:11



Chica Xavier morreu aos 88 anos de idade, na madrugada do dia 8 de agosto, após enfrentar um câncer. Segundo informações da TV Globo, a atriz estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Ela começou sua carreira com 23 anos de idade no teatro, mas ficou famosa por suas participações em inúmeras novelas, como Sinhá Moça e Renascer.

Seu último trabalho na televisão foi em 2012, quando interpretou Cleonice em Cheias de Charme.