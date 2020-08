Rockets aproveitam desfalque de LeBron James e batem Lakers; Bucks garantem ponta

07/08/2020 | 08:12



Em um dia com os principais favoritos ao título em quadra, a rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, teve como destaque a vitória do Houston Rockets sobre o Los Angeles Lakers por 113 a 97. O time do Texas não contou com o armador Russell Westbrook, com uma contusão no quadríceps, e o da Califórnia estava desfalcados de sua principal arma, o astro LeBron James, com dores na virilha.

Sem o principal jogador da equipe adversária, os Rockets se aproveitaram para comandar o placar com tranquilidade. Sem Westbrook, coube mais uma vez a James Harden comandar as ações. O "Barba" anotou um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) com 39 pontos e 12 assistências - ainda pegou oito rebotes e ficou perto de um "triple-double".

Pelos Lakers, como era esperado Anthony Davis chamou para si a responsabilidade e acabou a partida sendo o segundo maior pontuador do time com 17 pontos. Também anotou um "double-double", com mais 12 rebotes. Kyle Kuzma foi outro com boa atuação - anotou 20 pontos -, mas pecou nos lances livres.

Com 51 vitórias e agora 17 derrotas, a equipe de Los Angeles já garantiu a primeira colocação da Conferência Oeste. No Leste, esse posto foi assegurado nesta quinta-feira pelo Milwaukee Bucks, que tem a melhor campanha geral (55-14), com o triunfo sobre o Miami Heat por 130 a 116.

Para conseguir a vitória contra a franquia da Flórida, os Bucks tiveram que superar um déficit que chegou a ser de 23 pontos no primeiro tempo do confronto. O grego Giannis Antetokounmpo conseguiu um "double-double" com 33 pontos e 12 rebotes, além de quatro assistências, e Kris Middleton, com a mesma pontuação, obteve seis rebotes e oito assistências.

Também candidato ao título, o Los Angeles Clippers derrotou o Dallas Mavericks pelo placar de 126 a 111. A franquia da Califórnia dominou o segundo tempo e não ficou atrás do marcador desde que retornaram dos vestiários no intervalo.

O destaque foi Kawhi Leonard, que anotou 29 pontos, seis rebotes, cinco assistências e um roubo de bola nos 38 minutos que ficou em quadra. Paul George contribuiu com 24 pontos, sete rebotes e seis assistências. Pelos Mavericks, Kristaps Porzingis chamou a atenção com 30 pontos, nove rebotes e cinco assistências e recebeu ajuda de Luka Doncic (29 pontos e seis assistências).

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Sacramento Kings 140 x 125 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 130 x 116 Miami Heat

Phoenix Suns 114 x 99 Indiana Pacers

Dallas Mavericks 111 x 126 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 115 x 125 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 113 x 97 Los Angeles Lakers

Confira a rodada de sexta-feira da NBA:

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Sacramento Kings

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Toronto Raptors x Boston Celtics