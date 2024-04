Vitor Roque não sai do banco, Lewandowski faz 3 e define vitória do Barcelona sobre o Valencia

Grande contratação do Barcelona no meio da temporada, o atacante Vitor Roque continua sem prestígio com o técnico Xavi Hernández. Nesta segunda-feira, no complemento da 33ª rodada, o brasileiro ficou o tempo todo no banco de reservas, de onde viu o experiente Lewandowski anotar três vezes e salvar o time catalão de tropeço diante do Valencia, que atuou o segundo tempo todo com um a menos e acabou superado por 4 a 2.

Foram duas viradas na partida. Após abrir o placar, o Barcelona permitiu que os visitante fossem ao intervalo com 2 a 1. Mas a expulsão do goleiro Mamardashvili acabou decisiva. Em jogo duro, o Barcelona retomou a segunda colocação graças à inspiração de Lewandowski, que anotou três vezes na etapa final para garantir a festa da torcida em jogo complicado e que o Valencia vendeu caro o resultado.

A meta de terminar a competição na segunda colocação - o Real Madrid está com o título encaminhado - fez o técnico Xavi Hernández adiar a ideia de fazer uma rotação no time titular e observar os reservas, como o brasileiro Vitor Roque, mais uma vez no banco.

Com a vitória do Girona na rodada, o Barcelona entrou em campo obrigado a vencer para recuperar a vice-liderança. A igualdade o deixaria em terceiro, nos critérios de desempate (somaria os mesmos 71 pontos do modesto time de Madri, enquanto o Real sobra, com 84).

A aposta era no trio ofensivo, com Yamal e Raphinha abertos pelas pontas e o goleador Lewandowski centralizado. O time se postou no campo ofensivo desde o início. Exposto, viu o Valencia perder a grande primeira chance do jogo aos 19 minutos. Federico saiu cara a cara com Ter Stegen e bateu para fora.

O susto se transformou em festa dos catalães dois minutos depois. Raphinha cruzou na medida para o jovem Fermín cabecear livre a abrir o marcador. Mas um erro de Ter Stegen virou novo golpe duro na euforia dos locais. Lançamento para Hugo Duro, o goleiro deixa a área, chega primeiro, mas tenta dar cavadinha para driblar o atacante, mandando a bola no peito do jogador, que rola para as redes vazias e empata.

A situação que voltou a ficar delicada, piorou logo depois, desta vez em falta de Ronald Araújo na área. Pepelu bateu o pênalti com categoria e o Valência virou o placar, resultado que levava os visitantes ao sétimo lugar na tabela.

Uma bobagem, desta vez do outro lado, custou a expulsão do goleiro Mamardashvili. Ele adiantou a bola recuada, chegou atrasado na disputa com Lamine Yamal, colocou a mão fora da área e após consulta do VAR, levou o vermelho antes do intervalo. Domenéch entrou e fez bela defesa na cobrança da perigosa falta por Raphinha.

A igualdade veio logo na largada da etapa final. Cobrança de escanteio e Lewandowski mandou às redes. O polonês teve nova oportunidade logo a seguir, mas não aproveitou. Mesmo empurrado pela torcida, o Barcelona sofria para furar a barreira defensiva do Valencia.

Xavi foi modificando peças para tentar deixar o time mais ofensivo. Mas sem esboçar a entrada de Vitor Roque. Sergi Roberto, Iñigo Martínez e João Félix foram os primeiros escolhidos. Reserva de Lewandowski, o brasileiro via do banco o polonês acumular chances perdidas. Gündogan e João Félix também falharam na hora de anotar o terceiro. Pedro e Ferran Torres também entraram, acabando com as chances de o brasileiro jogar alguns minutinhos - tem apenas 310 desde que chegou, em janeiro.

A segunda e decisiva virada veio na reta final da partida e novamente após uma falha. Domenéch errou a saída após escanteio e a bola sobrou para Lewandowski cabecear e anotar o terceiro. O camisa 9 comemorou o gol efusivamente e com muitos palavrões. Ainda deu tempo de o goleador chegar ao hat-trick em cobrança de falta nos acréscimos.