Estado autoriza abertura de bares e restaurantes até as 22h

05/08/2020 | 12:44



O governo do Estado acaba de autorizar o funcionamento até as 22h de estabelecimentos de alimentação. Padarias, bares e restaurantes poderão funcionar com 40% de ocupação dos espaços sentados e devem seguir os protocolos sanitários. Para tanto, o município tem de estar em até duas semanas na fase amarela do plano São Paulo, quesito que se enquadra o Grande ABC. A decisão, anunciada agora em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador João Doria (PSDB), atende ao pedido do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), conforme o Diário tem noticiado.

"Após análise do Centro de Contingência vimos que os protocolos estavam sendo seguidos e, a partir dessa constatação, o governo vai publicar decreto amanhã que autoriza abertura de padarias, restaurantes e estabelecimentos de alimentação até as 22h. Serão seis horas de funcionamento por dia e ficará a critério de cada estabelecimento de que maneira esse horário será dividido durante o dia", disse o governador. Segundo ele, "não será permitido serviço em pé em nenhum estabelecimento e devera ser seguido o critério de distanciamento dentro desses comércios. "A recomendação também é que estes ambientes estejam arejados", reforçou.

No fim do mês passado, o Sehal entrou com mandado de segurança contra o ato do Governo Estadual, que limitou o horário de funcionamento até as 17h para restaurantes, pizzarias, bares e similares na região. "A abertura até as 22h não resolve, mas ajuda bastante. Já é um começo, valeu a luta do sindicato, a gente brigou muito por isso". avalia o presidente licenciado do Sehal, Beto Moreira. Segundo ele, a decisão ajuda principalmente pizzaria e restaurante japonês, com funcionamento noturno.

Segundo o Centro de Contingência no Combate ao Coronavírus, o município de São Bernardo está um dos melhores índices em relação à pandemia, com diminuição de 11% das internações e 50% dos óbitos. A ocupação média de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo está em 60%.