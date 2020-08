Baep recupera carro roubado em São Bernardo

Da Redação



04/08/2020 | 10:42



A equipe do 6º BAEP fazia patrulhamento pelo bairro Eldorado, em Diadema, quando avistou um veículo com dois indivíduos suspeitos. Tratava-se de um Citroen/C3 que, após pesquisa no Copom, constatou-se tratar de um carro roubado em São Bernardo.

Segundo o boletim de ocorrência, com a suspeita, a equipe começou a acompanhar o veículo. Assim que notaram os policiais, os criminosos tentaram fugir e, quando alcançados, saíram do carro e correram a pé por uma viela. Com eles, nada foi encontrado, apenas a chave do veículo. Eles foram levados para o 3° DP da cidade e o dono do carro reconheceu um deles como autor do roubo.