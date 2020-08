Obituário - 02 de agosto de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 30 de julho

Ivanice Bezerra da Silva, 52. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Merendeira. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodrigo Zanetti Pereira, 32. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 31 de julho

Adélia Nogueira da Rocha, 86. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Izabel Santanna Machado, 85. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Afonso Nicoletti, 81. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Moraes Coevas, 80. Natural de Itirapina (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitalino Marrocheli, 77. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvia de Lourdes Martins Calichio, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Obrecht Bernasconi, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 31, em Diadema. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Estelina da Silva, 72. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valter Aparecido Massocato, 71. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério Municipal de Pedreira (São Paulo).

Roberto Hisato Tanaka, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Jornalista. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Adalberto Francisco da Costa, 49. Natural de Nazaré do Piauí. Residia no Jardim Zaíra VI, em Mauá. Carpinteiro. Dia 31, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



SÃO BERNARDO

Rafael Oliveira Silva, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Técnico em mecatrônica. Dia 31, em Santo André. Jardim da Colina.

D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 30 de julho

Júlio Thomaz da Silva, 90. Natural de São Pedro da União (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Domingos Alves de Souza, 84. Natural de São Benedito (Ceará). Residia no Jardim Santa Elizabete. Dia 30. Vale da Paz.

José Ruman, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.

Angela Dantas dos Santos Cardoso, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Mauá. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 31 de julho

Sebastião Gomes da Silva, 85. Natural de Pão de Açúcar (Alagoas). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Paulo Sérgio da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital Residia no Centro de Diadema. Dia 31. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Francisca Maria da Silva, 67. Natural de Condado (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 31, em Santo André. Cemitério Municipal.

Ronaldo Batista da Silva, 57. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Recano do Valle, em Indaiatuba (São Paulo). Dia 31, em Diadema. Cemitério Jardim Memorial, em Indaiatuba (São Paulo).

Vitor Santana Nunes, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 30 de julho

Delmira de Souza Pinto, 76. Natural do Estado da Bahia. Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 31 de julho

Expedito Luiz de França, 58. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila São José, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Alcides Ramos de Faria Filho, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Vauseni Bezerra Leite, 54. Natural de Buique (Pernambuco). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Maria Ferreira, 46. Natural de Umuarama (Paraná). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Cozinheira. Dia 31, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Clarice Rodrigues da Cunha da Cruz, 35. Natural de Esperantina (Piauí). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.