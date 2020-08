One Direction tem crescimento com o passar dos anos

Luís Felipe Soares



01/08/2020 | 23:59



O grupo One Direction completou dez anos de formação em 23 de julho. Para celebrar o momento, diversos fãs realizaram postagens e os integrantes Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson e Niall Horan também utilizaram suas redes sociais para lembrar do momento especial. Mas para marcar de vez as recordações desse aniversário, equipe ligada à boy band europeia resolver reunir materiais especiais em um mesmo lugar na internet.

Festejar essa primeira década de atividades do atual quarteto é o objetivo do site 10 Years of 1D, (www.10yearsof1d.com) colocado no ar na semana passada justamente no dia do aniversário. A página está recheada de itens a serem explorados, incluindo músicas já consideradas raras nos setlists, gravações inéditas, filmagens de performances ao vivo e remixes de singles de sucesso. Não faltam registros de bastidores. Uma nova versão de What Makes You Beautiful, de 2012, possui um clipe vertical montado para as redes sociais.

Os visitantes da página também podem criar uma playlist personalizada, sendo que a seleção das músicas levará em consideração a maneira como o fã explora os diferentes cantos do endereço temático. Um vídeo especial relembra alguns dos principais momentos dos rapazes.

O One Direction foi criado em 2010, em meio à versão britânica do programa The X Factor, que busca talentos artísticos. Na ocasião, os cinco rapazes, com idade entre 16 e 18 anos, fizeram testes individuais na esperança de chamar a atenção na disputa musical. Os jurados resolveram juntá-los para que disputassem como grupo. Apesar de não terem vencido a atração, ficando em terceiro lugar, não demoraram a atrair a atenção do público. Detalhe que eles apostaram em suas vozes – e estilo pessoal – e não realizam coreografias dançantes como outras formações do tipo.

A jornada da boy band é marcada pelo lançamento de cinco álbuns de estúdio, sendo o último Made in The A.M., já sem a participação de Zayn, que deixou os rapazes em março de 2015, e com canções como History e Drag Me Down. Em 2013, passaram pelos cinemas com o documentário One Direction: This Is Us, que inclui cenas de show em arena em Londres, na Inglaterra.

O ritmo frenético de turnês, gravações e projetos especiais desde 2010 fizeram com que os cantores resolvessem dar um tempo em tudo. Em 2015, anunciaram hiato coletivo que começaria um ano depois e que segue até hoje. Não há informações sobre um possível retorno, uma vez que o grupo não deixou de existir de maneira oficial. Todos têm realizado carreira solo, com o One Direction não sendo esquecido tão facilmente por eles nem pelos fãs.

Onde estão:

HARRY STYLES – Lançou o disco Fine Line (2019) e tinha shows no Brasil marcados para outubro, mas foram cancelados e devem ser remarcados para o segundo semestre do ano que vem;

LIAM PAYNE – Aproveitou a nova fase solo para fazer o álbum LP1 (2019) e tem realizado postagens durante a quarentena no YouTube;

LOUIS TOMLINSON – Montou o disco Walls, em janeiro, e, por causa do novo coronavírus, remarcou apresentações no Brasil para maio do ano que vem;

NIALL HORAN – Em março, apresentou Heartbreak Weather, seu segundo disco da carreira solo, tendo cancelado a turnê mundial deste, incluindo agenda no Brasil, por causa da pandemia;

ZAYN MALIK – Ele deixou o One Direction em março de 2015 e lançou dois discos, sendo o último Icarus Falls (2018); em julho, revelou que será pai pela primeira vez