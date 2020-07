Após brigas, Luana Piovani deixa recado fofo em foto de Pedro Scooby: Grata

29/07/2020 | 10:10



Após muitas trocas de farpas e indiretas, parece que o clima entre Luana Piovani e Pedro Scooby está ótimo! O surfista está curtindo férias com os três filhos, Dom, Bem e Liz, e tem postado diversos registros em suas redes sociais, mesmo que isso deixe Luana agoniada. Dessa vez, ela escreveu um comentário fofo no clique mais recente de Scooby, em que ele aparece surfando enquanto está com Bem em seus ombros!

Coisa linda da minha vida o nosso Bemzinho. Fico aqui com o coração em pulos, mas vejo como estão felizes. Grata, Pedro, comentou.

Além disso, Cintia Dicker, atual de Scooby, também quis deixar um comentário na foto:

Que amor!

Por algum tempo, Scooby e Luana brigaram por meio das redes sociais por conta da pensão dos três filhos. Além disso, a atriz nunca escondeu a sua insatisfação ao apontar uma suposta ausência do surfista na vida dos filhos. Ele, por sua vez, se defendia dizendo que, por conta da pandemia do coronavírus, não estava podendo viajar.