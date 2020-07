Odebrecht pode prosseguir com venda da Braskem

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



29/07/2020 | 00:05



Com a aprovação da recuperação judicial do Grupo Odebrecht, controlador da Braskem, pela Justiça de São Paulo, o processo da venda da petroquímica deve ter andamento. Isso porque, a partir de agora, a companhia, que detém 50,1% das ações da Braskem, conseguirá iniciar o processo de restruturação de suas finanças.

A recuperação já tinha sido aprovada pela assembleia de acionistas e credores em abril e aguardava homologação. O grupo passa por dificuldades desde envolvimento com propinas na Operação Lava Jato, revelado em meados de 2016.

Desde o início do ano, os papéis da Braskem acumulam desvalorização de 19,8%. Segundo o economista da Messem Investimentos Gustavo Bertotti, a expectativa do mercado é que a empresa reporte prejuízo de cerca de R$ 1,28 bilhão em balanço que deve ser divulgado no início de agosto. “Hoje, ela é uma ação que possui recomendação neutra porque gera incerteza. A empresa tem endividamento alto e essa questão da recuperação judicial (da Odebrecht) também acaba impactando. Agora, ela pode começar a vender ativos e voltar com o processo da venda, o que é positivo.”

No ano passado, houve negociações entre a Odebrecht e a holandesa LyondellBasell para a venda do controle da Braskem, mas as tratativas foram encerradas sem acordo.

Questionada sobre o assunto, a Odebrecht informou que a homologação da recuperação judicial não tem relação direta com a hipótese de venda da participação acionária na Braskem. Já a petroquímica disse que, por ser um tema do controlador, o assunto deveria ser tratado diretamente com ele. A Petrobras, que possui 47% das ações da petroquímica, não comenta o assunto. Ela já havia anunciado, no plano estratégico 2020-2024, a intenção de se desfazer de ações da Braskem.