São Caetano mostra seu valor

27/07/2020



Em julho de 2019, neste mesmo espaço, por ocasião do aniversário de São Caetano, enfatizei o quanto nossa administração é voltada às pessoas. Salientei o trabalho incansável para garantir não somente presente, mas futuro com excelência nos serviços públicos. Tudo para que a nossa cidade seja lugar cada vez melhor para viver, ultrapassando obstáculos e reforçando valores que consideramos fundamentais em qualquer sociedade, como fraternidade, solidariedade e igualdade de oportunidades. Ninguém imaginaria que, no intervalo de menos de um ano, todo planeta estaria frente a frente com inimigo invisível e mortal, que já ceifou centenas de milhares de vidas: o novo coronavírus. E foi diante da pandemia que o modelo de administração adotado em São Caetano foi colocado à prova de modo absolutamente extremo, principalmente na área da saúde – mas não só nela.

A guerra não terminou; ainda estamos combatendo uma batalha a cada dia. Mas é possível dizer que já colhemos frutos preciosos, poupando sem-número de vidas, graças ao sistema público de saúde robusto e muito bem organizado, no qual trabalhamos paulatinamente desde os primeiros dias do terceiro mandato, iniciado em 2017. Já nos primeiros momentos da grave crise sanitária, demos início a série de medidas, que foram sendo aprimoradas. Avançamos na oferta de leitos, amplamente equipados e com pessoal técnico de extrema competência. Fechamos parcerias importantes com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), USP (Universidade de São Paulo) e Instituto Butantan, o que vem garantindo acompanhamento de pacientes via Disque Coronavírus, testagem em massa, Inquérito Epidemiológico e, agora, validação da vacina contra o vírus. Prova de que estamos no caminho correto é que ações que temos levado adiante no combate à Covid-19 vêm sendo apontadas no Brasil e no Exterior como modelo.

A cada passo dado, nosso olhar continuou e continua sendo um só: garantir o bem-estar das pessoas. E é motivo de alegria constatar diariamente que, chamada a reagir aos desafios impostos pela pandemia, a população de São Caetano respondeu de maneira brilhante, seja respeitando o isolamento físico, seja adotando medidas de higiene, entre outras atitudes que só mostram a grandeza de nosso povo. Infelizmente, neste 28 de julho não poderemos comemorar o aniversário de 143 anos de São Caetano como gostaríamos, com muita festa e alegria. Mas que 2020 fique marcado na história do município como o ano em que todos, filhos ou aqueles que adotaram essa terra para viver, deram prova do quanto somos povo amadurecido e especial, solidário, fraterno e batalhador. Certamente, no próximo ano, teremos muitos motivos, não só para continuarmos orgulhosos do que somos, mas também para comemorarmos.

José Auricchio Júnior é médico e prefeito de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Coisas erradas

Diante de tanta coisa errada em São Bernardo, temos que nos preocupar, e muito. Não pode uma situação dessa permanecer no silêncio e no descaso. Não podemos conviver com administração sendo investigada e causando tanta insegurança e desconfiança. É chegada a hora de sérias providências por parte da Justiça e dos órgãos diretamente envolvidos no apontamento das irregularidades. Nada de segredo de Justiça! A cidade precisa saber da verdade, não pode ter na principal cadeira do Paço cidadão sendo investigado, principalmente por ser ano eleitoral e ele tentando a reeleição. Não pode concorrer à cadeira sem antes ser esclarecido seu envolvimento ou não nos apontamentos. Acorda, São Bernardo!

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Vacina

É grande notícia – na verdade, a maior deste ano – o início dos testes com a vacina chinesa, mesmo sendo apenas em pessoas ligadas à saúde (Setecidades, dia 21). A nossa torcida – e até nossas orações – é para que essa vacina seja realmente eficiente contra o coronavírus. Temos essa esperança. Mas algumas questões precisam ser levantadas para que as respostas possam nos trazer paz. Por exemplo, se as vacinas não derem resultados esperados, qual o plano B? Se comprovada a eficiência e conseguirem combater o coronavírus, em quanto tempo teremos toda a população imunizada? Se o Butantan tem capacidade para produzir 120 milhões de doses, conforme informa a reportagem, e o restante, já que no Brasil somos mais de 200 milhões de habitantes? Quem poderia responder? Que Deus nos livre de voltarmos à estaca zero.

Samanta Santos

Mauá

Desembargador – 1

Recado ao desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que pediu desculpas ao guarda municipal Cícero Hilário, por ter chamado-o de analfabeto (Setecidades, dia 24) – isso seis dias depois que a desagradável notícia circulou por toda a mídia mostrando à opinião pública o lamentável comportamento de integrante do Poder Judiciário: creio que esse simples pedido de desculpas não significa nada. Seria o mesmo que se rasgasse a página de um jornal em pedaços pequenos, subisse a edifício de 15 andares e jogasse tudo, correndo em seguida para tentar pegar pedaço por pedaço e tentar recompor a página. De uma coisa tenho quase que certeza: o guarda Cícero Hilário não ficou ofendido por ser chamado de analfabeto. O senhor, sim, deve estar com a consciência pesada. Até porque, suponho que ele tenha preenchido corretamente o formulário da multa que o senhor rasgou quando, mesmo considerando que decreto não é lei, deveria ter ficado com a multa e depois entrado com recurso, direito que cabe a todo cidadão brasileiro.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Desembargador – 2

Que belo exemplo, hein, desembargadorzinho Eduardo Siqueira? Quem deveria prezar pela lei e servir de exemplo para a sociedade, fazer papelão desse? Que sujeito mais desqualificado, se colocando como semideus diante de ser humano que está cumprindo seu dever com dignidade. O pedido de desculpa, fajuto, só se deu porque foi flagrado e saiu em rede nacional. Fazer o que fez é não ter nenhum sentimento na alma. Por esse ato e por passado nebuloso, este sujeito já não deveria estar ocupando cargo de tal relevância dentro do sistema judiciário. O que esperar desse sujeitinho? É agressivo e muito mal-educado ao rasgar a multa e sujar a praia só porque o bonitinho estava descumprindo a lei andando sem máscara, indo contra tudo que se prega para diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19. Pior é saber que sua pena máxima pode ser aposentadoria compulsória com mais de R$ 30 mil por mês do nosso suado dinheiro. Que triste episódio.

Mauri Fontes

Santo André

Linha 18

Duas colocações quanto à nova tentativa de o Grande ABC ter linha de Metrô que o ligue à Capital: a primeira é que não dá mais para confiar em João Doria quanto a esse assunto. A impressão que se tem é a de que ele já decidiu pelo BRT, e apenas ainda aceita essa discussão porque sabe que é o desejo dos moradores da região, com quem precisa contar com votos na próxima eleição. Como a população das sete cidades se sente enganada por ele, dificilmente irá ajudá-lo. Então, para mim, fim da linha para o Metrô no Grande ABC e fim da linha para João Doria no Grande ABC. A segunda é que, se por milagre essa linha sair do papel – um dia, quem sabe! –, e forem mesmo os chineses os pagadores das desapropriações, exploradores e outras coisas que envolvem esse projeto, o que vai ter de ‘bolsominion’ dizendo que a China propagou o coronavírus para dominar o mundo vai ser uma grandeza. A conferir.

Roberto Carlos de Moura

Diadema