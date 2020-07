Obituário - 26 de julho de 2020

Ademir Medici



27/07/2020 | 12:07



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 24 de julho

Lourdes Madeira dos Reis, 94. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Nahir Veronez Borges, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Inocêncio Menegaço, 85. Natural de Tambaú (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

João Cristiano Jacobsen, 66. Natural de União da Vitória (Paraná). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nivaldo Aparecido Manzato, 63. Natural de Flórida Paulista. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Vera Maria Alves, 59. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Vieira de Souza Figueiredo, 58. Natural de Prado (Bahia). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 22 de julho

Tatsuo Kato, 102. Natural do Japão. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Edelvirgens Gomes de Carvalho, 89. Natural de Lagoa de Velhos (Rio Grande do Norte). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

José Leal, 86. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Luis Antonio Ferreira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Osvaldo Guides, 82. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em Sã Bernardo. Dia 22. Memorial Planalto.

Umberto Verdolini de Oliveira, 77. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 23 de julho

Nazareth Torres, 72. Natural de Ibiá (Minas Gerais). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Carlos da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lourival de Paula Toledo, 67. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 24 de julho

Dercio Codgno, 68. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida de Assis Pinto, 67. Natural de São Caetano, Residia no Jardim Patente, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 23 de julho

Francisco de Souza Queiroz, 85. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Chiogna Munhoz, 59. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Centro de Mauá. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André



Mauá, sexta-feira, dia 24 de julho

Jandira Damaceno de Lima Mariano, 93. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Josefa Moreira Eugênio, 76. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.