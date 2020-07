As cores da campanha de Fabio Palacio

Raphael Rocha



21/07/2020 | 00:37



Pré-candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, o ex-vereador Fabio Palacio definiu as cores da identidade visual que sua pré-campanha levará às ruas. Mais precisamente a cor: laranja. O PSD tem em seu símbolo três cores diferentes, o azul, o verde e o laranja. Tradicionalmente, políticos da legenda optam pelo azul – aliás, o próprio Palacio recorreu a essa coloração quando foi candidato a deputado federal em 2018. A mudança é explicável. Em São Caetano, o Partido Novo foi uma das surpresas no pleito de dois anos atrás. João Amoêdo, presidenciável do Novo em 2018, ficou na terceira posição na cidade, atrás apenas de Jair Bolsonaro (sem partido) e Ciro Gomes (PDT). Apesar de o Novo ter pré-candidato próprio em São Caetano – Mário Bohm tentará impedir a reeleição de José Auricchio Júnior (PSDB) –, Palacio tenta, nem que seja um pouco, associar sua marca a uma sigla crescente no município.

Vai e volta

Observadores da política de São Caetano têm alertado para um fato que se repete na vida política do ex-vereador Fabio Palacio, pré-candidato do PSD à Prefeitura. Palacio costuma se movimentar entre oposição e situação durante os mandatos e perto das eleições. Já apoiou e opôs Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004). Fez o mesmo com José Auricchio Júnior (PSDB), nos dois primeiros mandatos do hoje tucano (à época no PTB), entre 2005 e 2012. Com Paulo Pinheiro (DEM), deu suporte, depois se candidatou contra Pinheiro, agora está aliado de novo.

Enel

O vereador Eduardo Leite (PT), de Santo André, ingressou com representação no Ministério Público contra a Enel, alegando que a concessionária de energia tem promovido aumento da cobrança pelo serviço sem explicação plausível. O petista disse que recebeu informações de munícipes com acréscimo de até 300% no valor da conta de luz. “A cobrança abusiva configura uma violação básica ao direito do consumidor e deve ser combatida com rigor e veemência”, declarou o vereador.

Escola legislativa

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), oficializou a criação da escola do legislativo, proposta para capacitação de servidores, vereadores e até cidadãos que queiram aprender sobre o dia a dia da casa e de como as leis são feitas e votadas no Parlamento. O projeto receberá o nome de José Nanci, que foi parlamentar da cidade entre 1983 e 1988, tendo ocupado a presidência da Câmara no biênio 1983-1984. “A escola irá possibilitar um salto de qualidade para a cidadania e para a política”, avaliou Pedrinho.

Covid-19

O vereador Ronaldo Lacerda, pré-candidato do PDT à Prefeitura de Diadema, informou que testou positivo para o novo coronavírus. “Neste momento estou bem, me sinto disposto, mas permaneço em isolamento total. Estou afastado das atividades parlamentares, nossas lives também estão suspensas, mas logo voltaremos”, escreveu o pedetista. “Com fé em Deus, atravessarei esse período e em breve estarei 100% novamente.”

Aposta

Presidente estadual do PSL, o deputado federal Junior Bozzella esteve na sexta-feira na inauguração do escritório do partido em Santo André e pressionou para que Nilson Bonome, recém-filiado à sigla e que tem em seu currículo passagens pelos governos de Aidan Ravin (Republicanos-Santo André) e Paulo Pinheiro (DEM-São Caetano), seja candidato à Prefeitura de São Caetano.

Doação

Vice-prefeito de São Bernardo entre 2009 e 2016, Frank Aguiar se afastou da política regional nos últimos anos. Porém, segue morador do Grande ABC. E hoje, a partir das 17h, fará doação de itens de proteção ao novo coronavírus que foram arrecadados em live feita pelo Cãozinho dos Teclados. Associação Beneficente Criança Cidadã, projeto social mantido pelo Rotary Club Santo André Norte, foi escolhida pelo artista.