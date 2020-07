Rodrigo Hilbert aparece cozinhando no É de Casa e internautas comentam: Inveja da Fernanda Lima

18/07/2020 | 12:11



Rodrigo Hilbert fez a sua estreia no programa É de Casa neste sábado, dia 18! Mostrando todas as suas habilidades, o apresentador preparou uma receita de Costela no Bafo e Rostie de Aipim no quadro Tempero de Família. Uma delícia, não é? Entretanto, no Twitter, os internautas pareceram aprovar bem mais o cozinheiro do que o próprio prato! Diversos internautas fizeram comentários sobre Hilbert na web, como você pode conferir abaixo:

Olha, Rodrigo Hilbert, fica f**a demais achar um homem bonito, sensível, cozinheiro, carpinteiro e o que mais você quiser. Meu Deus, isso é um sonho mesmo, comentou uma usuária.

Gente. Acordar e dar de cara com Rodrigo Hilbert na TV é algo maravilhoso. Obrigado, Globo! Ps: inveja da Fernanda Lima. Um beijo, admitiu outro.

Eu acabei de passar meia hora assistindo uma receita de costela que nunca vou fazer só porque quem tava ensinando era o Rodrigo Hilbert, brincou uma terceira.

Qual será o defeito do Rodrigo Hilbert?, questionou uma última.

E você, curtiu a participação do artista no programa matinal da Globo? Vale ressaltar que essa é a primeira aparição de Rodrigo Hilbert na emissora do plim-plim em dez anos!