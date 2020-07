Ex-integrante do grupo de K-Pop ILUV tenta cometer suicídio e deixa mensagem chocante no Instagram

15/07/2020 | 18:10



Uma notícia deixou o mundo do K-Pop extremamente abalado. Segundo informações do site AllKPop, Min Ah, ex-integrante do grupo ILUV, tentou cometer suicídio nesta quarta-feira, dia 15. Ela dirigiu até o Han River, um grande rio que fica na Coreia do Sul, mas felizmente foi salva por um policial. Antes da tentativa, Min Ah fez uma live no Instagram e compartilhou uma mensagem de adeus. Na última terça-feira, dia 14, a artista publicou um relato chocante na rede social, afirmando que não consegue comer e que está pesando 36 quilos atualmente.

Publiquei uma mensagem há dois dias e muitas pessoas entraram em contato comigo. Muito obrigada por sua preocupação... Muito obrigada. Sinto muito, ainda não terminei de responder a todos. É a minha primeira vez usando um telefone mais rápido. Muitas pessoas estão perguntando se comemos. Muitas pessoas me perguntaram se eu estou bem agora. Eu ainda não posso comer. Atualmente, tenho 36 quilos. Uma coisa que posso dizer é que recebi uma ligação da empresa pedindo que eu mantivesse isso em segredo. Não sei por que tenho que guardar segredo. Você não deveria pedir desculpas? Quero me desculpar com as pessoas que me deram dificuldades. Elas provavelmente estão assistindo a isso secretamente. Pense nisso se você tiver consciência. Estou morrendo. Eu sei que você está assistindo secretamente. Não se esconda.

Min Ah entrou para o ILUV em novembro de 2019. Pouco tempo depois, ela se distanciou do grupo para tratar da saúde. Foi só no dia 12 de julho deste ano que a cantora resolveu compartilhar que estava vendo um psiquiatra e que finalmente havia quebrado o seu contrato com a gravadora WKS ENE. Em conversa com um fã, Min Ah relatou que estava sofrendo com insônia, perda de apetite e bullying. O bullying, aliás, era provocado por suas colegas do ILUV, tanto fisicamente, quanto mentalmente. Ga Hyun, que também fazia parte do grupo, confirmou que esse tipo de comportamento contra Min Ah realmente acontecia.

Agora, a cantora está tirando um tempo longe das redes sociais. Vamos torcer para que ela melhore, não é?

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.