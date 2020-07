Vídeo de Tião Mateus com prefeito polemiza

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/07/2020 | 00:53



A aparição em vídeo institucional ao lado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), gerou representação contra o vereador Tião Mateus dentro do PT local. Três filiados assinaram carta pedindo que o conselho de ética da legenda investigue a postura política do parlamentar e também o fato de Tião não estar em dia com a contribuição partidária.

No domingo, Morando divulgou vídeo em suas redes sociais anunciando a entrega de 1.306 escrituras para moradores do Jardim Ipanema, na região do Grande Alvarenga. Estava ao lado do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD) e de Tião. “Estamos aqui na Rua Rochedo. Eu e o Tião somos de partidos diferentes, mas quando o objetivo é atender à população, estamos juntos. Divergências partidárias ficam de lado para atender à população”, cita Morando, na publicação.

Na sequência, Morando volta-se a Tião e pergunta o que representa para a população do bairro – o petista mora no local – a entrega das escrituras. “Um sonho. A população lhe agradece, agradece ao Marcelo também. Todos nós estamos de parabéns pela conquista.”

A gravação causou rebuliço no petismo e na política local. Montagens que circularam nos grupos de redes sociais expuseram as frases elogiosas de Tião a Morando e lembraram também quando o então prefeito Luiz Marinho (PT), às vésperas de deixar a Prefeitura, em 2016, liberou recursos de desapropriação de um terreno de propriedade da empresa de Morando.

Dentro do PT, os filiados Paulo Araújo, Cristian Amaro Vaz e Nathalia Pereira da Silveira protocolaram, na segunda-feira, representação contra Tião. “Venho por meio deste solicitar a inclusão e avaliação da conduta do vereador Sebastião Mateus (Tião Mateus). Baseado nas orientações do estatuto deste mesmo partido, sabendo que o mesmo viola quatro quesitos de um mesmo artigo (o 227 do estatuto da sigla) quando aparece em vídeo com o atual prefeito desta cidade, Orlando Morando (PSDB), sem uma deliberação partidária. Este mesmo também não tem feito suas devidas contribuições financeiras partidárias.”

O pedido é para que o conselho de ética do petismo analise a postura de Tião. Caso o grupo entenda que o parlamentar, que está em seu quinto mandato na Câmara e até presidiu o Legislativo (2013-2014), tenha infringido as regras partidárias, Tião pode ser expulso.

Presidente do PT local, Cleiton Coutinho disse que, pelo estatuto, o assunto será discutido em reunião da executiva municipal. Se houver entendimento da maioria, a comissão de ética é acionada. “Não vou formar juízo de valor (no caso de Tião). Defendemos o direito das pessoas de ampla defesa, de estabelecer o contraditório. Defendemos isso na sociedade e não vamos fazer isso dentro do nosso partido. Não existe posição sumária.” A reunião da executiva do PT deve acontecer ainda nesta semana, segundo Coutinho.

Tião não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.