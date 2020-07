Câmara dos Deputados deve votar projeto de lei para auxílio ao esporte

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 22:39



Está na pauta do dia na Câmara dos Deputados a votação do PL (Projeto de Lei) 2.824/2020 que “dispõe de ações emergenciais destinadas ao setor esportivo” enquanto a pandemia do novo coronavírus seguir provocando medidas de isolamento e quarentena no País. Apresentada dia 21 de maio, a proposição visa contemplar R$ 1.045 (o equivalente a um salário mínimo) a profissionais do esporte que recebem até dois salários mínimos e não tenham outras fontes de renda ou benefício previdenciário (exceto pensão por morte e auxilio-acidente).

Pelas redes sociais, dezenas de atletas famosos engrossaram a campanha solicitando urgência à aprovação do projeto de lei, afinal, já são quase quatro meses de paralisação esportiva no Brasil. Apelidada de “medalhaço”, a ação contou com os olímpicos Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo), Maurren Maggi (atletismo), Nalbert (vôlei), Torben Grael (vela), Bárbara (vôlei de praia), Erika (basquete), a são-bernardense Bruna Takahashi (tênis de mesa), André Brasil (natação) e muitos outros.

A taekwondista são-caetanense Milena Titoneli também participou do movimento. “Muitas pessoas necessitam dessa ajuda, pois é como sobrevivem e como ajudam suas famílias também. Neste momento de pandemia é de extrema importância”, disse.<EM>

Serão contemplados profissionais autônomos da educação física, trabalhadores do esporte profissional ou amador e pessoas envolvidas na realização de competições.