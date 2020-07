Com gols de Cristiano Ronaldo, Juventus arranca empate com a Atalanta

11/07/2020 | 19:09



A Juventus sofreu neste sábado, esteve perto da derrota por duas vezes, mas arrancou um suado empate com a surpreendente Atalanta, por 2 a 2, em Turim. O time visitante liderou o placar por duas vezes, porém Cristiano Ronaldo balançou as redes, em duas cobranças de pênalti, para garantir ao menos um ponto para o líder do Campeonato Italiano.

Apesar do tropeço, a Juventus abriu ainda mais vantagem na primeira colocação, agora com 76 pontos e oito de vantagem sobre a Lazio, que soma 68. A vice-líder da tabela perdeu para o Sassuolo por 2 a 1, em casa, no início do dia. O resultado beneficiou também a própria Atalanta, que ocupa o terceiro posto, com 67, e já vislumbra a segunda posição. Faltam seis rodadas para o fim da competição.

A Atalanta é uma das surpresas da temporada europeia. Classificada às quartas de final da Liga dos Campeões, a equipe é dona do melhor ataque do Italiano, com 87 gols até agora, 20 a mais que a própria Juventus. Não por acaso, a Atalanta vinha de 11 vitórias consecutivas até o tropeço deste sábado.

E esse ataque poderoso voltou a fazer estrago nas defesas rivais neste sábado. Os visitantes abriram a contagem aos 16 minutos, com gol de Duvan Zapata. A vantagem perdurou até os 10 minutos da etapa final, quando Cristiano Ronaldo converteu a primeira cobrança de pênalti, originada em toque de mão de De Roon dentro da área.

O empate não intimidou a Atalanta, que seguiu buscando o segundo gol. E ele veio aos 35 minutos do segundo tempo, com Ruslan Malinovsky. Mas, novamente, a Juventus buscou a igualdade, mais uma vez em penalidade. E, de novo, por conta de um toque de mão, desta vez de Muriel. Cristiano Ronaldo, em finalização mais arriscada, mandou perto do goleiro Gollini, mas converteu.

ROMA VENCE - Mais cedo, a Roma venceu e afundou o Brescia, com o placar de 3 a 0, fora de casa. Todos os gols foram marcados no segundo tempo, por Federico Fazio, Nikola Kalinic e Nicolo Zaniolo, de 21 anos. Uma das promessas do futebol italiano, Zaniolo marcou pela primeira vez desde que voltou de lesão.

A Roma ocupa o 5º lugar da tabela, com 54 pontos. Já o Brescia aparece no 19º e penúltimo posto da tabela, com apenas 21.