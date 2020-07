A marca São Bernardo

Ademi Medici

Do Diário do Grande ABC



12/07/2020 | 00:38



Este anúncio da Volkswagen é uma prova eloquente dos novos tempos na velha Borda do Campo: o nome de São Bernardo ‘do Campo’ aparece duas vezes na peça publicitária, como endereço da VW e na placa da Kombi. Lauro Gomes – dizem antigos assessores – exigia que o nome do município fosse sempre citado.

Há uma lei municipal, imagina-se que não revogada, que exige que todo veículo fabricado na em formação ‘Capital do Automóvel’ trouxesse o brasão de São Bernardo, tanto no volante quanto no capô. Memória já testemunhou brasão em modelos Sedan VW e Karmman-Ghia, marcas que confirmam a antiguidade dos veículos, hoje nas mãos de colecionadores.

Um volante com o brasão é mantido na Seção de Pesquisa e Memória de São Bernardo, ao lado de uma flâmula com os logotipos de todas as montadoras e a inscrição “São Bernardo, Capital do Automóvel”.

News Seller há 60 anos



Domingo, 10 de julho de 1960 – edição 114

Esportes – Inicia-se o Torneio News Seller de Voleibol, com primeira rodada marcada para 11 de julho de 1960.

Participantes: de Santo André, Randi, Pirelli, Ocara, Aramaçan e GE; de Utinga, Brasilit; de São Bernardo, Mercedes-Benz; de São Caetano, Cerâmica.

Em 12 de julho de...



Santos do dia

- João Gualberto (Itália, Florença, 995 – Umbria, 1073). Monge. Fundador de mosteiro segundo as regras de São Bento. Padroeiro da Guarda e Engenharia Florestal.

- João Jones e João Walla. Franciscanos ingleses.

Etianos (Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo)

JOSÉ EDUARDO TOSELLI

Eletrônica – Turma de 1984

No último ano da ETI, eu me preparava para ingressar no CPOR, onde fiquei por três anos com a patente de primeiro tenente do Exército. Cursei administração de empresas e, graças a um anúncio de estágio no quadro de avisos da ETI, estou na área de sensores de temperatura até hoje.

Há sete anos, por convite de uma empresa tradicional do mercado nacional, montei uma fábrica de sensores com foco em solução em temperatura industrial.

Tenho há cinco anos o canal Curso Termometria no YouTube, rumo a 10 mil inscritos, e pretendo lançar este ano o meu primeiro livro. Sempre tive como objetivo deixar um legado, principalmente aos meus filhos Gustavo, recém-formado engenheiro eletrônico, e Gabriel.