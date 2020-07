'Sr. Brasil' faz 15 anos com especial no domingo, 12

11/07/2020 | 07:01



Aos 83 anos, Rolando Boldrin comemora mais uma data importante em sua longa carreira. Neste domingo, 12, o programa Sr. Brasil, que ele apresenta na TV Cultura, festeja 15 anos de existência. Atração foi ao ar pela primeira vez no dia 5 de julho de 2005.

Claro que uma data como essa não poderia passar sem um registro à altura. Para isso, a emissora preparou uma edição especial, pensada para este momento de isolamento social, sem poder retomar suas gravações. Marcado para o horário costumeiro, 9h da manhã de domingo, 12, programa começa com Boldrin surgindo remotamente, via celular, para dar início à festa. Na sequência, serão mostrados artistas que participaram do programa, apresentando sua arte e sua história e contribuindo para essa trajetória de sucesso.

Como é costumeiro, e para alegria de seu público, Boldrin contará causos, além de recitar poemas, como só ele sabe fazer, como O Gravador, de Patativa do Assaré. Além disso, a trajetória do programa será mostrada com um recorte de momentos marcantes, quando recebeu no palco, entre tantos nomes, Ney Matogrosso, Mônica Salmaso, Dori Caymmi, Renato Braz, Teresa Cristina, Zé Renato. Para quem não consegue acordar cedo assim, especial será reapresentado na segunda, 13, às 23h30.

Talento e encrenca

Segunda, 13, será o Dia do Rock e, entre as atrações que remetem ao gênero e que estão no Telecine, o documentário Liam: As It Was traz o irmão de Noel falando sobre o término do Oasis.

Turma da pesada

O Warner Channel começa a exibir neste sábado, 11, às 16h, a quinta temporada de Brooklyn 99. Com muito humor, a série mostra o trabalho de uma equipe policial nada normal. Subordinados ao Sargento Terry Jeffords (Terry Crew) estão os agentes Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Michael Hitchcock (Dirk Blocker), Norm Scully (Joel McKinnon Miller), Charlie Boyle (Joe Lo Truglio), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz).

Domingo animado

Estreia neste domingo, 12, às 20h, no Disney Channel, a animação Os Incríveis 2. Desta vez, quem ganha destaque é a mãe dos nossos heróis, Helena, que protagoniza uma campanha para melhorar a situação dos super-heróis, fazendo com que sejam novamente colocados em ação. Mas isso significa que seu marido, o Beto, terá de assumir as tarefas de casa e cuidar dos filhos Violeta, Flecha e o bebê Zezé. Antes da exibição de Os Incríveis 2, o canal programou outros destaques. Começa às 9h, com Os Incríveis, às 11h, Enrolados, às 12h45, Divertidamente, às 14h30, Zootopia, às 16h15, Toy Story 3, e, às 18h, Viva: A Vida É uma Festa.

Lente da verdade

Documentário que está na programação do Canal Curta!, O Sal da Terra conta a trajetória do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, desde seus primeiros trabalhos em Serra Pelada, com fotos do mundo do garimpo e que ficaram clássicas, e o registro da miséria na África e no Nordeste do Brasil até o trabalho Gênesis. A direção é de Juliano Salgado e Wim Wenders. Exibição neste sábado, 11, às 9h50, e domingo, às 18h15.