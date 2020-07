Procon-SP notifica Assaí após denúncia de racismo

Bia Moço

11/07/2020 | 00:01



Após repercussão do caso denunciado por Alan Silva Braz, 24 anos, que acusou o atacadista Assaí de ato de racismo contra ele, ocorrido na noite de segunda-feira, em unidade Jardim Rosina, em Mauá, o Procon-SP expediu ontem notificação ao supermercado, pedindo esclarecimentos sobre a abordagem feita por seguranças da empresa.



Conforme publicado pelo Diário na terça-feira, o morador do Jardim Oratório, em Mauá, relatou que desistiu de fazer compras no atacadista porque estava muito cheio e, ao ir embora, foi abordado por seguranças no estacionamento que o acusaram de portar arma de fogo. O caso foi registrado por boletim de ocorrência virtual como injúria, com agravante em raça, cor e etnia.



Segundo o Procon, assim que receber a notificação, a empresa terá 72 horas para prestar os esclarecimentos solicitados sobre o caso e sobre os procedimentos administrativos adotados. Caso seja verificado que há algum descumprimento de normas legais ou deficiência na qualidade do serviço, a empresa será multada, em valor que pode chegar a R$ 10.118.679,45.



Na ocasião, por meio da assessoria de imprensa do GPA (Grupo Pão de Açúcar), o Assaí se manifestou dizendo que abriu processo interno de apuração do caso.