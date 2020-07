Juliana Paes mostra escritório, coleção de prêmios e até diploma de profissão que nunca exerceu

07/07/2020 | 15:10



Juliana Paes abriu as portas de seu escritório e mostrou um pouco de sua intimidade para os fãs durante uma live com o apresentador Marcos Michalak, que foi compartilhada no Instagram última segunda-feira, dia 6. Durante a transmissão, Juliana mostrou sua coleção de prêmios que fica guardado no cômodo:

- Aqui tem o do Melhores do Ano [apresentado no Domingão do Faustão], os APCA [troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte], tem um Kikito [referindo-se a um dos prêmios mais importantes do cinema nacional], tem foto de família [risos]. Esse aqui os meus fãs vão gostar de ver, eu ganhei o certificado de melhor ídola, você acredita?

A atriz mostrou, ainda, o certificado de sua graduação e afirmou que poucos sabem que ela é formada em Publicitária:

- Acho que eu nunca mostrei isso, aqui está meu diploma da Escola Superior de Propaganda e Marketing [ESPM]. Nem todo mundo sabe, mas a minha formação é em publicidade. Eu sou publicitária. Acabei nunca exercendo a profissão.