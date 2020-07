Gusttavo Lima se envolve em acidente com ciclista, diz que está tenso e declara: - Nunca passei por tal situação

06/07/2020 | 10:10



Gusttavo Lima se envolveu em um acidente com um ciclista na noite do último domingo, dia 5, na região de Bela Vista de Goiás, em Goiânia. O sertanejo foi surpreendido pela presença de um rapaz na estrada e, em contato com o colunista Leo Dias, declarou susto e preocupação pelo ciclista, que foi levado ao hospital.

- Eu nunca passei por tal situação, eu estou muito tenso. Estava na minha caminhonete, em uma avenida mão dupla da minha cidade a cerca de 30 km/h, quando me aproximei de uma rotatória. Estava na preferencial, mas um carro passou muito rápido na minha frente, furando a minha preferência e, de repente, eu ouço um barulho forte, iniciou.

Sem saber do que se tratava, o pai de Samuel e Gabriel, fruto do relacionamento com Andressa Suita, automaticamente parou o carro para saber o que havia atingido.

- Quando eu olho pelo retrovisor, vários carros parando atrás de mim. Voltei para ver o que havia acontecido. Desci do carro e fui entender. Meu carro havia encostado no guidão da bicicleta e derrubado o rapaz. Na hora, eu liguei pro Samu, pro 192. Fiquei lá o tempo todo prestando todo auxílio ao rapaz. Graças a Deus eu estava muito devagar. Meu carro é blindado e muito grande e se o choque fosse de frente eu poderia ferir o rapaz gravemente, analisou.

Gusttavo Lima disse que enquanto prestava socorro foi reconhecido pelo ciclista e o tranquilizou comunicando sobre a chegada da ambulância:

- Depois de algum tempo, sempre dizendo que estava bem, ele foi e perguntou se eu era o Gusttavo Lima. Nisso, já havia umas 15 a 20 pessoas em volta. A ambulância chegou rapidamente. Eles estavam bem próximos. Logo que os médicos desceram, eles me falaram que estavam há cerca de um quilômetro dali abastecendo num posto de gasolina e repararam quando o mesmo ciclista passou, continuou ele, que acaba de comprar um iate que pertencia a Roberto Carlos.

Segundo ele, o ciclista relutou para aceitar ser atendido em um hospital.

- Mesmo ele falando que estava bem, eu pedia o tempo todo para levarem ele pro hospital mais próximo, mas o rapaz não queria ir. Eu não entendia muito bem o porquê. Mas eu insisti muito e disse para ele não se preocupar que eu daria todo o suporte necessário. Ele foi levado para um hospital público aqui de Bela Vista e eu pedi para meu segurança para ir até lá e transferi-lo para um hospital particular de Goiânia.

De acordo com a publicação, o rapaz que se acidentou está cumprindo pena em regime semi-aberto pelos crimes de homicídio e receptação. Ainda assim, o sertanejo garantiu que irá ajudar nos tratamentos.

- Quero que ele tenha o melhor tratamento. Quando meu segurança chegou lá, ele entendeu por que o rapaz não queria de jeito nenhum ir para o hospital e estava dispensando o atendimento médico.

