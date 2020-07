Grande ABC ultrapassa marca de 9.000 pessoas recuperadas

da Redação



06/07/2020 | 00:01



O Grande ABC superou ontem a marca de 9.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Mesmo sem contar com os dados de Diadema e Mauá, que não emitem boletins epidemiológicos nos fins de semana, foram acrescidas às contas mais 104 altas em relação ao sábado, com total de 9.010 pacientes que derrotaram a doença, o que significa que, em média, são 79 altas por dia desde os três primeiros casos registrados na região, em 15 de março.

Já em relação aos diagnósticos positivos, foram mais 297 confirmados ontem, gerando total de 26.137. São Bernardo segue puxando a alta, com 11.102 pacientes infectados pelo novo coronavírus, ou seja, 42,5% do total do Grande ABC. A cidade também lidera disparado o número de mortes, com 418 (34,3% do total). Por fim, as sete cidades contam com pelo menos 30.964 pessoas aguardando pelos resultados dos exames.

O Estado alcançou ontem, a marca de 320 mil infectados. De acordo os dados divulgados pela Secretaria de Saúde de São Paulo tem, até o momento, total de 320.179 casos confirmados e 16.078 óbitos. Nas últimas 24 horas foram registrados 7.649 novos casos e 82 mortes pela Covid-19.

Dentre os infectados, 14.904 estão internados, sendo 8.488 em enfermaria e 6.416 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As taxas de ocupação dos leitos de emergência são de 63,2% na Grande São Paulo e 63,6% no Estado.

Já o Ministério da Saúde registrou ontem 602 novos óbitos no Brasil, alcançando 64.867 vítimas. A pasta também confirmou 26.051 contaminações nas últimas 24 horas O País tem 1.603.055 casos da doença.

Do total de casos confirmados, 906.286 estão recuperados e 631.902, em acompanhamento.