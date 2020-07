Angélica anuncia volta à TV em outubro, no programa Simples Assim!

05/07/2020 | 14:10



Angélica já tem data para voltar às telinhas! De forma discreta, a apresentadora compartilhou com seus seguidores a notícia de que seu novo programa na Globo, Simples Assim, estreará em março. A atração estava sendo gravada a todo vapor no início do ano, mas precisou ser paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus.

A apresentadora repostou, no último sábado, dia 4, um post que dizia:

Confirmado! Em outubro Angélica estará de volta, Simples Assim!

Junto com o post foram compartilhadas quatro fotos. Uma da apresentadora no cenário do programa, outra em que Angélica mostra a sua famosa pinta na coxa junto com a claquete da atração. Já em outro clique ela aparece nos bastidores assistindo às gravações e, na última, podemos vê-la posando em frente ao logo da Globo.

Esta será a primeira atração comandada pela apresentadora desde o término do Estrelas, em 2018.