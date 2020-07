Bruno, dupla de Marrone, revolta internautas após interação com Flávia Viana em live: - Ah, está grávida? Cheguei tarde

05/07/2020 | 11:10



Flávia Viana apresentou o BBQMix, com diversos shows sertanejos, na noite de sábado, dia 4, mas o que acabou mais repercutindo nas redes sociais sobre a apresentação de Bruno e Marrone foram comentários que Bruno fez a Flávia.

Tudo começou quando, aparentemente trançando as pernas, Bruno se aproximou de Flávia e disse:

- A Flavinha vai falar alguma coisa agora?

- Estou só dançando, respondeu ela.

- Vai dançar a partir de agora, vou levar um chá pra você.

- Ô Bruno, tem uma criança aqui na minha barriga.

- Ah, você está grávida? Então cheguei tarde, cheguei atrasado agora.

Bruno então, continuou:

- E você conhece o marido, o pai da menina?

- Ô menino, você está ficando maluco? Marcelo [Zangrandi, noivo dela], vou te falar um negócio, abusado aqui o menino, para de ser louco, o que que tem nesse chá que está te deixando louco desse jeito?

- Estou bem, é bem normal as pessoas não conhecerem hoje em dia. Seu marido está aí do lado?

- Está em casa, bem te vendo.

- Bem te vi!, disse Bruno encarando Flávia.

Depois, ele perguntou em que ano ela nasceu e se ela já tinha filhos, quando Viana disse que já é mãe de Sabrina, de 17 anos de idade. O sertanejo então disse que é pai de gêmeos, e completou:

- Tenho gêmeos, quando eu faço eu faço de dois. Aproveitar que foi p*****a mesmo.

Então, ele brinca sobre sua barriga:

- Gente, estou grávido também.

- Não, você está de nove meses, eu estou de seis, brinca Flávia.

- Filha da p**a, é assim?, diz Bruno.

A apresentadora da live sugere então que eles posem, um de costas pro outro, mostrando o tamanho das barrigas, e o sertanejo sugere:

- Vamos por de frente.

- Tá louco?

- Não vai encostar, doida.

- Bruno, vai pro seu palco. Marrone, como é que você aguenta?

- Os órgãos sexuais não encostam, porque sua barriga não deixa e nem a minha.

Ela diz então que não vão mesmo, e, pouco depois, ele se afasta e faz mais um comentário duvidoso após conversar com Marrone e oferecer a ele um gole da bebida que toma, dizendo:

- Mata essa p****a desse vírus aí.

Na internet, comentários rechaçando a atitude de Bruno logo se somaram:

O que o Bruno fez com a Flávia Viana ontem foi uma tremenda estupidez, infelizmente é o retrato do que nós mulheres passamos no dia a dia e no trabalho... um homem falando aquelas barbaridades parece que virou um normal e é isso que tem que acabar!

É inadmissível que mulheres ainda tenham que passar por isso.

Eu não estou nem chocada com esses vídeos do Bruno com a Flávia Viana, uma pessoa que faz uma festa clandestina em uma pandemia, ele não tem empatia e nem respeito por ninguém.

Bruno, respeite Flávia Viana, respeite uma profissional que está trabalhando e respeite a mulher.