Gabi Brandt faz chá-revelação e descobre que terá mais um menino

05/07/2020 | 10:11



Fim do mistério! Na noite de sábado, dia 4, Gabi Brandt postou um vídeo do chá-revelação modesto, comparado com as festanças usuais da família, que fez na mansão dos Poncio, e descobriu que terá mais um menino!

Gabi postou um vídeo com momentos do chá e escreveu:

Não tem jeito! Deus nos abençoou mais uma vez, e eu só tenho motivos pra sorrir! Tanto amor que não cabe no meu coração... Obrigada, obrigada, obrigada!

Nas redes sociais, o nome de Gabi foi um dos mais comentados:

Gabi Brandt nos trends e eu já achei que era outra história de traição

.

Pela cara deles, principalmente do Saulo, queriam menina.

Que gracinha, mais um menino para a Gabi, está seguindo o mesmo caminho da cunhada.

Gabi e Saulo já são pais de Davi, que está prestes a completar um ano de idade.