Desafio de Redação incentiva a criação de cursos da USCS

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



05/07/2020 | 00:01



Concurso literário criado pelo Diário e que chega à sua 14ª edição neste ano, o Desafio de Redação, tem servido como termômetro para expansão acadêmica na região. É que o banco de dados dos inscritos para o evento motivou a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), parceira do projeto, a aumentar suas opções de formação.

Segundo Leandro Prearo, novo reitor da universidade, uma das graduações que passou a integrar a grade de opções da USCS após ter o termômetro medido no Desafio de Redação é medicina veterinária. A outra que vai ilustrar as alternativas é focada no universo artístico e será realizada em parceria com a Fundação das Artes de São Caetano. “Vamos lançar curso de graduação tecnológica na área de música, teatro e artes plásticas. Tudo que a Fundação das Artes faz, como os cursos livres, vamos promover a graduação”, explica Prearo.

O reitor comenta que se trata de um modelo novo de trabalho. “A parte teórica a gente tem e a parte prática eles (Fundação das Artes) têm”, frisa. De acordo com Prearo, os cursos devem ter de dois anos e meio a três anos de duração.

Diferentemente dos anos anteriores, o Desafio de Redação nesta temporada será realizado por meio de plataforma digital, por causa da pandemia da Covid-19. O tema escolhido é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor e quem apresentar o melhor texto ganhará uma bolsa de estudos da USCS.

Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente até o dia 31 por meio do hot-site dgabc.com.br/desafioredacao. A plataforma será usada também pelos participantes para redigir os textos e enviá-los para análise. Além do prêmio principal, donos de outras boas redações levarão para casa aparelhos eletrônicos como notebooks, TVs e tablets.

Podem participar alunos de escolas públicas e particulares do Grande ABC, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas. Eles serão divididos em quatro categorias, de acordo com a série que estão cursando.

Professores podem enviar textos para concurso paralelo. Quem participar concorrerá com outros docentes e o melhor texto leva um notebook.

Quem quiser ler mais e se manter informado, além de poder enriquecer o vocabulário, pode contar com o site do Diário (www.dgabc.com.br), que desde o início da pandemia causada pelo coronavírus está com todo conteúdo liberado gratuitamente como forma de levar informações importantes para a sociedade e combater as prejudiciais fake news.

O vencedor do Desafio de Redação será revelado no dia 15 de setembro. O concurso é uma realização do Diário e USCS, tem patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).