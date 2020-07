Bianca Andrade e Flayslane contam no Programa da Maisa como conseguiram lucrar durante o BBB

04/07/2020 | 18:10



Bianca Andrade e Flayslane realmente ficaram amigas com o fim do BBB, mas a amizade não é a única coisa que as artistas têm em comum. No Programa da Maisa deste sábado, dia 4, elas mostraram que possuem uma visão empreendedora.

Boca Rosa contou para Maisa Silva que conseguiu lucrar com suas noites de bebedeira, relatando que converteu suas polêmicas em algo positivo:

- Eu consegui monetizar minha versão bêbada. Isso sim é visão. Exatamente para desconstruir essa imagem de perfeição que a internet exige, brincou.

Já Flay revelou que seu famoso top rosa faz parte de uma marca de roupas própria e, com tanta visibilidade, ela conseguiu um bom dinheiro.

Durante o bate-papo sobre o reality show, a cantora ainda fez questão de ressaltar que preferiu deixar os maus momentos de lado:

- Eu não assisti às coisas que fiz de errado, só as partes boas. Deixei toda questão de competitividade lá dentro, declarou.

O programa também contou com gincanas divertidas e com a presença de Priscilla Alcântara.