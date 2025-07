Suspeito em assassinato de PM é morto em confronto com a Rota

Um homem suspeito de envolvimento no assassinato do 3º sargento da Polícia Militar André Paulo Marconi, 49 anos, morreu após ser baleado por policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) durante uma operação realizada na quinta-feira (10), em Mauá.

Segundo o registro, equipes policiais foram até um imóvel na Rua Piauí, no Jardim Oratório, após receberem informações do serviço de inteligência da PM (Policía Militar) indicando que o indivíduo estaria escondido no local. O endereço, conforme os policiais, era considerado de alto risco.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante a ação, os agentes relataram ter encontrado o homem, identificado como Leonardo da Silva Vaz, 24, deitado sobre uma cama no quarto dos fundos da casa. Ainda de acordo com os policiais, mesmo após comandos verbais, o suspeito teria sacado uma pistola e apontado na direção da equipe, momento em que foi baleado.

Leonardo foi socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Nardini, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 16h35.

A arma que teria sido usada por ele, uma pistola calibre .40, foi apreendida. Também foram recolhidas as armas utilizadas pelos policiais para perícia, e o Instituto de Criminalística foi acionado para análise do local.

CRIME

O sargento foi assassinado no último dia 5, no bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo. Marconi foi abordado por quatro criminosos e durante a ação, foi baleado no rosto com a própria arma. O agente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.