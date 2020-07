Mesmo com risco de multa, máscara não é unanimidade

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/07/2020 | 00:01



O primeiro dia após ter entrado em vigor a determinação do Estado sobre a utilização de máscara em lugares públicos e privados de uso comum foi de muita orientação e pouca punição. Na terça-feira, o governador João Doria (PSDB) havia decretado que haveria multa de R$ 524,59 para pessoas físicas que desrespeitassem a regra e de R$ 5.025,02 por usuário que estivesse sem o item de proteção dentro de estabelecimentos comerciais. Na quarta-feira as equipes das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais apenas orientaram e, ontem, estavam autorizados a multar.



Entre as cidades do Grande ABC, apenas São Caetano contabilizou multa em um estabelecimento comercial que não estava cumprindo a regra, mas não divulgou o valor da punição. A Prefeitura informou que outro local acabou lacrado, diante de irregularidades. As demais administrações municipais informaram que iniciaram planejamento de ações que serão desenvolvidas nos próximos dias para fazer com que a determinação seja cumprida pela população.



O governo do Estado informou que ainda não tem um balanço de quantas multas teriam sido aplicadas ontem nos 645 municípios paulistas e que só terá o resultado das ações mensalmente.



Independentemente do risco da punição, não foi difícil flagrar pessoas desrespeitando a determinação nas ruas da região. No Centro de Diadema, por exemplo, em poucos minutos a equipe de reportagem do Diário se deparou com pessoas caminhando normalmente sem a proteção e skatistas realizando manobras sem máscaras.