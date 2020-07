Simone choca seguidores com o tamanho da porta de sua nova mansão

02/07/2020 | 13:10



Simone, dupla de Simaria, está compartilhando com os seguidores o andamento da reforma de sua nova mansão de três andares que fica em Alphaville, em São Paulo, mas foi durante uma pegadinha com a mãe que ela deixou os seguidores de boca aberta.

No Stories do Instagram, a cantora estava no topo da escada da casa, filmando o irmão que aguardava para dar um susto na mãe quando ela entrasse.

O que surpreendeu os seguidores foi o tamanho da porta pela qual a mãe de Simone entrou, tão alta que o vídeo não conseguiu mostrar onde ela acabava! Nas redes, os internautas comentaram em choque sobre o assunto:

Eu não tinha percebido que era uma porta, até ela abrir.

A própria pista de Interlagos.

Para limpar tem que subir em um andaime!