Obituário - 30 de junho de 2020

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 28 de junho

Benedita Brígida da Silva, 85. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Brasilino da Silva, 84. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joselina Siqueira de Moraes, 83. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Celestino de Oliveira, 82. Natural de Itiuba (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto, em São Bernardo.

José Joaquim Luz, 78. Natural de Monte Santos de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Paixão Terra, 77. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Vigia. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião André Fernandes, 71. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Marques Sena, 71. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Encanador. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Gomes, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Continental 1, em Guarulhos (São Paulo). Caminhoneiro. Dia 28, em Santo André.



SÃO BERNARDO

Ana Troncon Martines, 91. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Odette Martinez, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Seleta, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Crematório Campo das Oliveirais, em Jacareí (São Paulo).



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 26 de junho

Romina Maria Augusta, 99. Natural de Santa Rosa (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marli de Freitas Pachero, 77. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Walter Lorenzini, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 26. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sueli Gimenez, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Guilherme Bonfim, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

São Caetano, sábado, dia 27 de junho

Zelinda Frota de Almeida, 87. Natural de Caucaia, distrito de Cotia (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sandra Barbaroto Cravari Lopes. 59. Natural de São

Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano, domingo, dia 28 de junho

Gilberto Aguirre, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 28. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Mauro Losch, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano, segunda-feira, dia 29 de junho

Joana Caetana Munhoz, 88. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair da Costa Silva, 79. Natural de Pitangui (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 27 de junho

Osória Moraes de Melo, 73. Natural de São Luiz do Quitunde (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Arnaldo de Almeida, 56. Natural de Guidoval (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 27 de junho

Benedito Roberto da Costa, 85. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Ana Pedrina dos Santos Silva, 73. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Gomes de Lima, 65. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 28 de junho

Deoclecio João dos Santos, 75. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Laerte Luiz, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.