Fernanda Paes Leme descobre pedras na vesícula e vai passar por cirurgia

28/06/2020 | 16:11



A vida não está fácil para Fernanda Paes Leme. Após ter enfrentado o diagnóstico de coronavírus e sofrer com a baixa imunidade, agora, a apresentadora recebeu a notícia de que está com pedras na vesícula.

A beldade compartilhou em seu Stories do Instagram no último sábado, dia 27, que tem passado por poucas e boas mesmo desde que se recuperou da Covid-19.

- Eu sentia que depois que eu tive o corona, nada voltou como era antes. Realmente, sinto isso. Tive várias coisas depois, como conjuntivite, sinusite, quadros de sinusite que nunca tive parecidos. De não passar nunca, lamentou.

Foi então que Fernanda foi ao hospital por conta de uma inflamação no intestino e descobriu um problema mais sério:

- Pedras na vesícula. Olha que legal, muitas pedras na vesícula. Farei uma cirurgia em breve, mas está tudo bem comigo. Já saí do hospital.

A morena está ficando na casa da mãe, em São Paulo, e, por enquanto, está tentando manter uma rotina mais saudável para se recuperar.

- Tem muito a ver com o emocional, também, e com as coisas que não posso comer e acabo comendo. A minha alimentação tem que voltar a ser mais regrada. É muito difícil neste momento de pandemia. A gente acaba querendo compensar, descontando na comida.