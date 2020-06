Pérola Faria comenta triângulo amoroso com Arthur Aguiar: Tivemos um rápido envolvimento

27/06/2020 | 17:10



O divórcio de Mayra Cardi e Arthur Aguiar ainda está dando o que falar. Após a influenciadora digital fazer um longo desabafo sobre seu relacionamento conturbado e receber o apoio de famosas como Pérola Faria, a atriz passou a ter seu envolvimento questionado com o artista.

Foi então que Pérola se pronunciou para o colunista Leo Dias, explicando que ela e Arthur se relacionaram durante as gravações da novela Rebelde, mas o rapaz também estava ficando com outra colega de elenco, que no caso era Lua Blanco.

Não esperava que meu comentário repercutiria tanto, por terem me associado ao Arthur, pois já tivemos um rápido envolvimento durante as gravações da novela Rebelde, na Record. Não cheguei a namorar o Arthur, até porque ele logo resolveu terminar comigo para voltar a se relacionar com outra pessoa do elenco. Foi quando eu descobri que ele já havia se envolvido com mais alguém da mesma novela. Me senti super mal. Na época, o clima das gravações ficou pesado. Mas, apesar de tudo, nunca guardei mágoa.

Sobre sua conexão com Mayra, Pérola disse:

Conheci a Mayra em 2012 e nos identificamos imediatamente. Sempre gostei e admirei muito pessoas autênticas. São pessoas que me passam muita segurança. E é aquilo, ou ame ou odeie. A Mayra sempre me passou uma imagem de mulher forte, independente, empoderada. Admiro a forma como ela compartilha suas próprias alegrias e frustrações nas redes sociais e vive incentivando muitas pessoas. Me sinto próxima dela, assim como de muitas mulheres que quase não tenho contato, mas de alguma forma me identifico.

Além disso, ela explicou seu posicionamento público no Instagram:

Resolvi apoiá-la porque sempre ficarei ao lado de pessoas que eu sinto que são sinceras, e por tudo o que ela passou, independentemente de quem causou mal à ela. Também apoio o fato de as mulheres não se calarem diante dessas situações, fazendo referência ao fato de que a ex-BBB julgou seu casamento como abusivo.