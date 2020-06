Sem Brunão, Ramalhão deve jogar no Canindé

Dérek Bittencourt

O Santo André definiu onde realizará a intertemporada em preparação ao retorno do Campeonato Paulista. Líder da competição quando houve a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus, o Ramalhão ficará na cidade de Vargem, próxima a Bragança Paulista e na divisa com Minas Gerais. O local já abrigou os treinos do clube há dois anos e agora servirá novamente como base aos andreenses, que ficaram sem casa com a utilização do Estádio Bruno Daniel para montagem de hospital de campanha para tratamento da Covid-19.



Outra situação que está próxima de definição se refere justamente ao palco dos jogos com mando do time. Existe grande aproximação com o Estádio do Canindé, na Capital, que pertence à Portuguesa e, inclusive, passou por completa reforma do gramado durante esta quarentena e está apto a receber os ramalhinos.



A delegação andreense se reapresenta na terça-feira, quando todos os jogadores, integrantes da comissão técnica, funcionários e dirigentes serão testados para o novo coronavírus. Na sequência, seguirão viagem para Vargem. A expectativa é que o Paulistão retorne entre o fim de julho e o início de agosto. Até lá, a equipe seguirá treinando sob comando do técnico Paulo Roberto e os demais preparadores.



A reapresentação do elenco terá quatro novidades. O clube já anunciou a contratação do goleiro Ivan, ex-Joinville, para suprir a saída de Fernando Henrique, que se transferiu para o Brasiliense, do Distrito Federal. A diretoria também já acertou com um zagueiro e um centroavante. Há ainda negociações com um volante.

Além do arqueiro, deixaram o Santo André os zagueiros Odair Lucas e Luizão, o lateral Julinho, o volante Dudu Vieira, o meia Cristian, os atacantes Ronaldo, Johnny e Will. Assim, além dos contratados, o clube deverá repor as ausências com jogadores que já pertenciam ao Ramalhão e não haviam sido inscritos.



São remanescentes o goleiro Luís Augusto, os laterais Ricardo Luz, Marlon e Buiú, os zagueiros Rodrigo e Héliton, os meias Nando Carandina, Paulinho, Guilherme Garré, Vitinho, Jocinei e Rondinelly, além dos atacantes Douglas Baggio, Branquinho, Ramon e Fernandinho.