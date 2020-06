26/06/2020 | 16:10



Caio Castro entrou para o grupo de famosos que têm usado a quarentena para mudar o visual e compartilhou o momento com os seguidores em seu Instagram nessa sexta-feira, dia 26. O ator publicou um vídeo, no qual aparece com e sem barba. Na legenda, escreveu:

A votação deu com bigode, mas eu sou aquariano teimoso [referindo-se a votação que fez em seus Stories para que seus seguidores dissessem se o preferem com ou sem bigode]. E aí, gostaram do novo visu?

Nos comentários, os fãs ficaram chocados com a nova aparência de Caio:

A Grazi não te matou, não? [risos].

Caio Castro na versão Malhação!

E tem como não gostar?

O verdadeiro significado de tanto faz [risos].