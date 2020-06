Guaianazes entrega mais 11 ônibus à frota de Sto.André

Dérek Bittencourt

26/06/2020 | 00:01



Santo André ganhou 11 novos ônibus que irão integrar a frota da cidade. Na tarde de ontem, o prefeito Paulo Serra (PSDB), acompanhado pela secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Andrea Brisida, vistoriou os veículos, que vão substituir coletivos mais antigos, na garagem da Viação Guaianazes, na Vila Homero Thon. Devidamente emplacados, os ônibus serão colocados em uso imediatamente, apesar da redução da demanda municipal – em razão da pandemia do novo coronavírus.

“Modernização do transporte público de Santo André. São 11 ônibus zero-quilômetro. Mais um reforço para a frota da cidade. A gente tem melhorado o transporte público, com todo conforto, o que há de melhor em matéria de transporte no mercado. A gente ganha este reforço em momento importante, de retomada, dentro da nova normalidade”, comentou Paulo Serra.



“O compromisso das empresas (de ônibus) foi repor a frota de acordo com a demanda. Além da quantidade de ônibus novos, dentro do programa permanente da modernização do transporte público, neste momento tem significado ainda mais importante. A gente, apesar de ter evoluído para a fase laranja (do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena), no transporte público ainda não viu reação na mesma proporção. Hoje estamos transportando 31% dos passageiros que transportávamos no mesmo período e com a oferta em dobro. Então, quando tudo isso passar, os usuários do transporte público vão encontrar frota ainda mais moderna”, complementou o prefeito.



Os 11 veículos, de carroceria Caio, são adaptados para passageiros com necessidades especiais e contam com elevador central para os cadeirantes poderem acessá-los. Eles foram financiados via banco Mercedes-Benz pelo valor de R$ 4 milhões. Com esta entrega, já são 62 ônibus zero-quilômetro ofertados à população andreense desde o início da gestão do prefeito. Todos os veículos entregues ontem vão integrar a Linha I-02 (Jardim Ana Maria – Cidade São Jorge) quando o transporte público da cidade for normalizado.



Paulo Serra falou ainda sobre outras ações para o transporte público andreense. “Temos desafio grande na Vila Luzita, onde por duas vezes fez o edital e não houve vencedores, empresas não participaram. Estamos revisando isso. Lá, neste programa permanente (de modernização), também teve troca de veículos. A gente depende deste retorno do movimento, sabe que a normalidade não é do dia para a noite, processo que tem que ser gradual, lento, e é nesta velocidade, dentro da necessidade dos usuários, que a frota vem sendo renovada. Não vai parar nestes 62 (ônibus já entregues)”, disse.